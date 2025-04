‘Accordo’ per Thiago Motta, addio Allegri: sorpasso UFFICIALE e nuova panchina

Dei recentissimi sviluppi in termini di allenatori sono pronti a sconvolgere nuovamente l’assetto della massima lega italiana

La Serie A sta vivendo settimane semplicemente al cardiopalma per via di due dimensioni distinte, ma capaci di influenzarsi a vicenda: da una parte l’eccitante corsa allo scudetto e alla zona Champions, dall’altra la necessità di giungere a giugno con le idee chiare sul mercato da compiere.

Quest’ultimo punto non può che dipendere da due fattori… il primo è quello relativo alla fisionomia finale della classifica che, inevitabilmente, influenzerà le possibilità economiche e le aspettative per il calciomercato; il secondo quello riguardante l’affascinante valzer di panchine in programma per le prossime settimane, da cui dipenderanno gran parte delle priorità di mercato delle varie dirigenze nostrane.

Appare evidente come una squadra allenata da mister Gasperini – solito mettere in campo una frizzantezza offensiva fuori dal comune – dovrà avere caratteristiche ben diverse da una guidata da Massimiliano Allegri, a cui preme ben di più conquistare una particolare solidità difensiva.

In questo momento, peraltro, non vi sono big italiane che possono dirsi certe di non subire un cambiamento in panchina nelle prossime settimane, a partire dal Napoli di Antonio Conte – caratterizzato da ormai rinomati attriti tra il proprio tecnico e la dirigenza (la partenza di Kvara a metà anno ha influito concretamente in tal senso) -, passando per l’Atalanta di un Gian Piero Gasperini sostanzialmente certo di abbandonare la Dea dopo un ciclo semplicemente luccicante, fino ad arrivare alla Roma di Sir Claudio Ranieri, il quale, dopo aver letteralmente materializzato un miracolo calcistico, lascerà il proprio posto ad un successore. Proprio sul tema allenatori sono emerse novità in grado di innescare un dirompente effetto domino su tutte le big italiane.

Valzer di allenatori: la Premier stuzzica Motta e Allegri

In questo momento la permanenza di Ange Postecoglou all’interno del centro sportivo del Tottenham è a dir poco traballante e, dopo essere crollati sotto la qualità del Chelsea di Cole Palmer, il tecnico greco si giocherà gran parte delle proprie chance contro il Southampton nel match programmato oggi pomeriggio alle 15:00.

Pronti a fare un passo oltre a Postecoglou, i vertici londinesi hanno stilato piuttosto precisamente una classifica delle alternative, dove, secondo quanto emerso dalle quote di Oddschecker, compaiono sia mister Motta (a quota 13), che Massimiliano Allegri (a quota 17).

Entrambi recentemente sollevati dall’incarico di allenatori della Juventus, sono attualmente tra i nomi più chiacchierati per subentrare al valzer di panchine della Serie A e, di conseguenza, un approdo di uno dei due in Premier League potrebbe scuotere anche il panorama nostrano.