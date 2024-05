Calciomercato Roma, assalto nerazzurro e plusvalenza | ASRL

La qualificazione alla prossima Champions League sarà fondamentale per il calciomercato della Roma, ma anche delle altre pretendenti

A cavallo tra le due semifinali di Europa League, la Roma deciderà buona parte del proprio destino in campionato nel doppio scontro diretto contro Juventus e Atalanta. Raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League rappresenta un passaggio fondamentale per rendere meno amaro il boccone dei 30 milioni di euro di plusvalenza da mettere a segno entro il 30 giugno e avere un budget maggiore per il mercato in entrata.

Questo discorso, però, è valido anche per i competitor dei giallorossi, a partire proprio dai bianconeri, avversari di questa sera, ma non solo. Nonostante un bilancio in regola, anche Atalanta, Bologna e Lazio sperano di raggiungere la massima competizione europea per club per potersi regalare un calciomercato da assoluti protagonisti la prossima estate. In questo tipo di scenario, va da sé che le strade di tutte le squadre sopra citate sono destinate ad incrociarsi anche nei corridoi del mercato.

Plusvalenza Roma, Bologna e Atalanta all’assalto

E non solo per quanto riguarda gli obiettivi in entrata. Tornando al capitolo plusvalenze, la Roma paradossalmente potrebbe ricevere un’iniezione importante proprio dai club che battagliano con lei per la Champions. Nonostante una stagione da dimenticare, infatti, grazie alla giovane età e alla duttilità, Nicola Zalewski è ancora un nome spendibile sul calciomercato. Anche in Serie A.

Secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it, infatti, oltre alla Fiorentina anche Atalanta e Bologna stanno monitorando con interesse la situazione del 22enne di Tivoli. Oltre alla carta anagrafica, il giocatore giallorosso ha dalla sua già una buona esperienza nelle competizioni internazionali e uno stipendio decisamente alla portata di felsinei e bergamaschi. Il club giallorosso, dal canto suo, è aperto ad una cessione del ragazzo, partendo da una valutazione tra i 10 e i 15 milioni di euro per mettere a segno una plusvalenza totale.