Dalla Roma alla Juve: doppio scippo gratis

Calciomercato Roma, la Juventus studia il doppio colpo a parametro zero dai giallorossi. Ecco il punto sulle manovre in entrata di Cristiano Giuntoli in estate.

La sfida tra Roma e Juventus in programma stasera allo stadio Olimpico sarà decisiva per entrambe le squadre. I giallorossi vogliono riscattare la dolorosa sconfitta europea contro il Bayer Leverkusen per non perdere il treno Champions League in classifica. Dal canto loro i bianconeri cercano la matematica della qualificazione alla massima competizione europea, che può arrivare con la vittoria esterna questa sera. Ma le strade tra i due club sono pronte ad intrecciarsi anche in vista della sessione di calciomercato estivo, Cristiano Giuntoli fiuta il doppio colpo gratis dai giallorossi

Nelle ultime sessioni di mercato non sono mancati intrecci sull’asse Roma-Torino sponda bianconera. In giallorosso sono arrivati Paulo Dybala a parametro zero due anni fa e Leandro Paredes dal PSG, dopo il mancato riscatto da parte della Juventus. A gennaio poi è sbarcato a Trigoria il giovane Dean Huijsen in prestito secco fino a giugno. Ora Cristiano Giuntoli sembra pronto ad invertire la tendenza in vista della sessione di calciomercato estiva, con un doppio colpo a parametro zero nel mirino dei bianconeri.

Calciomercato Roma, non solo Spinazzola: doppio colpo a zero Juve

Da un lato, secondo quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport, resta intatto l’interesse della Juventus per Leonardo Spinazzola. Il terzino ex bianconero è in scadenza di contratto con la Roma ed in caso di intesa sullo stipendio è indicato come erede di Kostic in casa Juve.

Ma Giuntoli continua a seguire anche Luigi Cherubini, anche il giovane attaccante della Primavera è in scadenza di contratto e già a gennaio sembrava ad un passo dalla firma con i bianconeri. Tutto saltò a causa di un infortunio del classe 2004, che però non ha ancora prolungato il suo contratto con la Roma. In vista della sessione estiva la Juve sembra orientata a pescare gratis dalla squadra giallorossa.