Colpaccio da 47 milioni: svolta prima di Roma-Juventus

Vigilia di Roma-Juventus, posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. La sfida sarà decisiva nella corsa al piazzamento in Champions League, che apre nuovi scenari di calciomercato.

Domani sera allo stadio Olimpico la Roma di Daniele De Rossi ospita la Juventus di Massimiliano Allegri. La squadra bianconera arriva nella capitale ad un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League, matematica in caso di vittoria. La Roma si guarda le spalle dall’Atalanta, sesta in classifica a meno due punti e con una gara da recuperare. Inoltre i giallorossi devono lanciare un segnale dopo la dolorosa sconfitta in Europa League per mano del Bayer Leverkusen. Prima del big match dello stadio Olimpico arriva la svolta offensiva in vista della sessione di calciomercato estivo.

Gli intrecci di mercato tra Juventus e Roma non sono mancati nelle ultime sessioni di trattative. Paulo Dybala è arrivato in giallorosso dopo la scadenza con il club bianconero e domani si prepara ad una nuova sfida emozionante contro il suo passato. La Roma è stata ora segnalata sulle tracce di Federico Chiesa, che potrebbe salutare la Juve a fine stagione. Proprio nell’attacco del futuro in casa bianconera, da tempo Giuntoli è segnalato su un calciatore di proprietà del Manchester United, in passato accostato anche alla Roma ai tempi della gestione José Mourinho.

Calciomercato, svolta Juventus prima della Roma: ecco il prezzo di Greenwood

Parliamo di Mason Greeenwood, che il Manchester United ha ceduto in prestito quest’anno al Getafe. L’attaccante si è rilanciato con il club spagnolo e a forza di gol ed assist ha acceso i riflettori del calciomercato estivo sulle sue tracce. La Juve è segnalata in prima fila nella corsa all’attaccante, che dovrebbe rinnovare con i Red Devils fino al 2026.

Ma, secondo quanto rilancia il sito ‘Fottballinsider247.com’, il Manchester United dopo il rinnovo è pronto a cedere Greeenwood. La richiesta economica sarebbe quella di 47 milioni di euro. La Juventus conosce così il prezzo del colpo pregiato in attacco prima della sfida decisiva per la Champions League in casa della Roma.