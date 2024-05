Addio scontato Roma, non solo Lukaku: sentenza De Rossi

Addio Roma e prezzo già segnato, la scelta di De Rossi parla chiaro: rivoluzione estiva sempre più vicina.

Tante questioni, come sovente evidenziato, andranno affrontate in casa Roma nel corso delle prossime settimane, quando ai piani alti di Trigoria sarà possibile comprendere in che modo e con quale tranquillità investire per un futuro ancora nelle mani di Daniele De Rossi. Con il neo-tecnico giallorosso si continuerà un percorso catalizzato a gennaio e che, negli ultimi mesi, ha certamente fornito elementi ai Friedkin per decidere di proseguire insieme la strada.

L’attenzione, per ora, resta incentrata su un presente che ha ancora tanto da dire e offrire, e dal quale passerà quel corpo finale di sentenze relative alla Serie A e ad un percorso in Europa League che, in un modo o nell’altro, è ormai prossimo alla sua conclusione. In una manciata di settimane, dunque, si raccoglieranno gli elementi e le indicazioni per imbastire trattative e prossime decisioni di mercato, destinate a passare anche per un insieme di scelte relative ai profili già presenti in rosa.

Calciomercato Roma, da Llorente ad Angelino: prima ‘sentenza’ De Rossi

Da tale punto di vista, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti de “La Gazzetta dello Sport“, relativi alle possibili decisioni della Roma con i diversi elementi approdati in prestito nel corso degli ultimi mesi e parentesi di mercato. Come già riferitovi, il crocevia Champions League con la Juventus di stasera, senza dimenticare gli impegni di giovedì e domenica prossima, potrebbe impattare sul modus operandi estivo dei Friekdin.

Per quanto concerne le valutazioni sugli elementi attualmente in rosa, la su citata fonte evidenzia come le richieste del Chelsea per Lukaku, se non dovessero cambiare, rendono una permanenza del bomber certamente non semplice. Huijsen, a propria volta, dovrebbe fare rientro proprio alla Juventus, così come un Kristensen approdato in prestito dal Leeds e certamente non in grado di brillare quest’anno.

Se su Renato Sanches non ci sono dubbi, resta da capire e valutare la situazione Llorente-Angelino: il difensore e il terzino hanno un prezzo di riscatto di 5 milioni di euro ciascuno e, ad ora, risulterebbe più probabile la permanenza del laterale mancino, anche alla luce della profonda stima tecnica di De Rossi nei suoi confronti.

Infine, ma non per importanza, anche la situazione di Azmoun è ancora tutta da disambiguare, alla luce di un riscatto da 12,5 milioni di euro che la Roma spera di riuscire a limare col Bayer. Viceversa, l’ex Zenith dovrebbe far rientro in Germania.