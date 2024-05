Calciomercato Roma, rivoluzione Friedkin: Juve decisiva

Crocevia Roma-Juventus, la rivoluzione con De Rossi parte da stasera. La sfida con Allegri vale la Champions League e non solo.

Se è vero che la delusione in casa Roma resta più che percepibile e tagliente dopo lo scacco casalingo contro il Bayer Leverkusen, è altrettanto giusto evidenziare come la crucialità e l’importanza di questo spezzone stagionale imponga una concentrazione immediata nei confronti dei tanti altri impegni che attendono la squadra nel rush finale.

Senza ignorare un ritorno in Germania che resta tutto da giocare, la squadra di De Rossi è ora come ora orientata sulla partita di stasera, contro una Juventus certamente non nel fiore dei suoi anni ma, al contempo, ad un passo da una qualificazione Champions League che diverrebbe ufficiale con un’ipotetica vittoria all’Olimpico. La Roma, dal proprio canto, sa di giocarsi tantissimo nel big match di stasera che, più scontro diretto, assume il sapore di gara da non sbagliare per tenere testa ad un’Atalanta che continua ad incalzare, in attesa del recupero con la Fiorentina e del big match con la Roma di domenica prossima.

Calciomercato Roma, la rivoluzione De Rossi passa anche dalla Juve: bivio Champions

Insomma, se per la Juventus la Champions è ormai quasi fatta, la Roma, così come l’Atalanta, ha ancora diversi ostacoli da affrontare, incastrantisi in un ciclo di impegni incastrantesi con gli almeno novanta minuti europei e, per Gasperini, anche con la finale di Coppa Italia. Rimarcare l’importanza di un accesso alla Champions League per un club come la Roma, da troppo tempo assente da una competizione dai risvolti economici e di prestigio tutt’altro che trascurabili.

A tal proposito, non sfugga quanto scritto questa mattina sulle colonne de “La Gazzetta dello Sport”, relativamente al peso di un eventuale accesso in Champions ai fini dell’apparecchiamento della prossima stagione. Qualora la Roma approdasse alla massima competizione Uefa, i Friedkin cercheranno di assicurare a De Rossi tre o quattro elementi in grado di fare subito la differenza, in campo nazionale e continentale.

L’obiettivo resta quello di limitare ad un paio il numero di prestiti, così da patrimonializzare la rosa e creare un maggiore senso di appartenenza, dopo una politica fin qui basata soprattutto sull’approdo di elementi in prestito. Se l’obiettivo Champions, poi, dovesse sfumare, a De Rossi saranno consegnati giocatori più giovani, con voglia di emergere ma da plasmare e lanciare proprio sotto la guida tecnica di Daniele.