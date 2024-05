Addio e annuncio prima della Roma, UFFICIALE: data fissata

Addio e annuncio prima della Roma, UFFICIALE: le dichiarazioni parlano chiaro e disambiguano un futuro di fatto già segnato.

L’imminenza di un calciomercato che dovrà apportare importanti e numerose modifiche nel corso della prossima estate non fa passare in secondo piano uno spezzone stagionale ancora ricco di eventi e obiettivi, in casa Roma e non solo. In queste ore, come noto, l’attesa principale interessa quello scontro casalingo con la Juventus che non poco importante potrebbe rivelarsi ai fini di una corsa Champions League che continua ad accomunare De Rossi e Gasperini in ottica quinto e quarto posto.

Ecco perché, dunque, l’incrocio di stasera potrebbe essere profondamente indicativo, senza dimenticare il valore assoluto che assumerebbe per la Juventus in caso di vittoria, che andrebbe ad assicurare in modo definitivo ed ufficiale l’approdo alla massima competizione Uefa alla squadra di Allegri.

Addio segnato Wirtz, l’annuncio che coinvolge il Bayer Leverkusen prima della Roma

Un altro grande impegno per la Roma, ad oggi, interessa però anche l’Europa League, in vista di un ritorno difficilissimo per Dybala e colleghi ma dall’esito ancora non del tutto scontato. In queste ore, molto importanti pin casa Roma per la corsa Champions in Serie A ma anche in vista della su citata trasferta di Leverkusen, sono arrivate importanti dichiarazioni circa uno degli elementi più temibili della squadra di Xabi Alonso.

Ci riferiamo a Florian Wirtz, a segno nella gara di andata e finito da tempo nel mirino del fior fiore dei club europei. Sul suo futuro si è espresso il direttore sportivo del Bayern Monaco, annoverabile tra le realtà fortemente interessate al gioiellino, del quale ha così parlato a Welt. “Bisogna sempre tenere in considerazione opportunità di mercato quando coinvolgano giocatori importanti come Wirtz”.

Ad oggi, però, il Leverkusen ha altri piani e non intende separarsi dal proprio numero 10 prima del 2025.