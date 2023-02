Calciomercato Roma, accordo trovato e ultimatum: anche Pinto in attesa

Calciomercato Roma, accodo trovato e deadline che sarebbe già stata fissata. Anche Tiago Pinto in attesa di capire gli sviluppi

Accordo trovato. Ormai di dubbi non ce ne dovrebbero essere. Con un colpo che sfuma perché il Barcellona, secondo le informazioni riportate da Sport 1, avrebbe messo la freccia. E che quindi potrebbe chiudere nello spazio di pochissimo tempo.

Sì, i catalani, che sicuramente sotto l’aspetto economico non se la passano benissimo, hanno deciso di dare un’accelerata sulla questione N’Dicka, il difensore dell’Eintracht Francoforte che va in scadenza di contratto e che quindi potrebbe arrivare alla corte di Xavi a parametro zero. Anzi, forse, il condizionale, in questo momento lo potremmo anche evitare visto che si parla di un accordo ormai trovato tra le parti con un incontro non ancora in programma per mettere la parola fine in maniera definitiva ma che ci potrebbe essere all’inizio del prossimo mese di marzo. N’Dicka sta attendendo delle indicazioni per muoversi in maniera definitiva. Il Barcellona sta temporeggiando un attimo ma dovrebbe svoltare assai presto.

Calciomercato Roma, la situazione N’Dicka

N’Dicka, come sappiamo, è stato nel mirino, ed è nel mirino della Roma, non solo per la possibilità di muoversi senza spendere un euro, ma anche per quelle caratteristiche che lo rendono un elemento funzionale a quello che è il gioco di Mourinho. Ma potrebbe rimanere solamente un obiettivo, visto quello che dicono dalla Germania, che svelano di un accordo già trovato.

Il difensore francese non interessava solamente alla Roma, ma in Italia era seguito dalla Juventus e anche in Francia un sondaggio era stato fatto principalmente dal Marsiglia. Si era mosso anche in maniera meno prepotente anche il Psg. Ma a quanto pare il Barcellona ha bruciato tutti. Chiudendo l’affare. E come detto la parola fine potrebbe arrivare molto ma molto presto.