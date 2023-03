Milan, Pioli senza pace: ancora un infortunio e Roma a rischio

Milan, Pioli senza pace: ennesimo infortunio per il rossonero e adesso anche la partita contro la Roma è a rischio. Ecco di chi si tratta

Il Milan sarà impegnato nei prossimi giorni nei quarti di finale di Champions League contro il Napoli. Ma questo alla Roma interessa poco: i giallorossi guardano a quello che è il cammino in campionato della squadra di Pioli. Sì, perché in ballo, classifica alla mano, c’è un posto nella massima competizione europea per la prossima stagione.

Il prossimo 29 aprile, e quindi tra meno di un mese, all’Olimpico è in programma la sfida tra la squadra allenata da Pioli e la Roma di José Mourinho. Un match che potrebbe anche essere determinante per il futuro della stagione di entrambe le squadre. Insomma, una gara già attesa e che potrebbe perdere un protagonista, almeno secondo quelle che sono le informazioni che sono state riportate da Sky Sport qualche minuto fa.

Milan, si ferma Ibrahimovic: Roma a rischio

Il problema fisico riguarda Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante svedese da poco rientrato in gruppo dopo oltre un anno di infortunio, si è procurato un problema muscolare alla coscia e le sue condizioni verranno valutate di settimana in settimana.

Un problema che Ibrahimovic si è procurato con la Nazionale, e che lo vedrà sotto osservazione, massima, nei prossimi giorni. Di sicuro salterà la gara contro il Napoli in Champions League e probabilmente il recupero potrebbe essere anche un poco più lungo del previsto. E la Roma è lì, alle porte. Anche se, Ibra, in questo momento e da un poco di tempo, non è nemmeno uno dei titolarissimi della formazione di Pioli. Di certo, averlo o non averlo in panchina e magari sapere di poterlo mandare in campo, potrebbe sicuramente fare la differenza anche sotto il profilo mentale. Ma difficilmente ci sarà.