Calciomercato Roma, marchio di fabbrica Pinto: 5 firme per il tesoretto

Calciomercato Roma, Tiago Pinto prepara il tesoretto a sorpresa per le casse del club giallorosso. Il general manager è pronto ad incassare grazie a cinque cessioni.

Tiago Pinto cerca di fare di necessità virtù in vista della sessione estiva di calciomercato in casa Roma. Il dirigente portoghese deve fare i conti con i paletti economici imposti dalla Uefa al club giallorosso, ed è pronto a rispolverare un grande classico del proprio repertorio. Si potrebbe dire che il general manager giallorosso è pronto a far respirare le casse finanziare del club grazie al suo marchio di fabbrica, e spunta il pokerissimo di addii in vista dei mesi estivi.

Tra due giorni la Roma di José Mourinho tornerà a giocare allo stadio Olimpico. La squadra giallorossa, che ritrova il tecnico in panchina dopo due turni di squalifica, attende la Sampdoria di Dejan Stankovic. La sfida ai liguri sarà la prima delle sette gare in programma ad aprile. Il prossimo mese si preannuncia decisivo sul bilancio stagionale della squadra giallorossa e già si anticipano diversi scenari inerenti alla prossima sessione di calciomercato estivo. Le attenzioni si spostano dunque sulle manovre di Tiago Pinto, fiducioso di garantire un tesoretto in entrata a sorpresa al club giallorosso in estate.

Calciomercato Roma, la strategia di Pinto paga: 5 firme per il tesoretto estivo

La Roma dovrà fare i conti con il rispetto dei paletti economici della UEFA anche nella prossima sessione di calciomercato. Ecco perché tanta attenzione viene rivolta ai movimenti in uscita in casa giallorossa, e Pinto può sperare di incassare a sorpresa grazie a cinque cessioni già materializzate nei mesi scorsi.

Il nodo è la clausola di rivendita che il general manager inserisce come marchio di fabbrica quando piazza cessioni dalla Roma. Il general manager giallorosso segue cinque giocatori che potrebbero garantire nuovi incassi nei prossimi mesi. A fare il quadro della situazione è stata l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che accende i riflettori sul futuro di cinque ex giallorossi. Si parte da Fuzato, che bene sta facendo nella seconda serie spagnola con la maglia dell’Ibiza. Sul portiere brasiliano la Roma vanta il 30% sulla futura rivendita. Poi c’è Calafiori, che sta trovando continuità al Basilea, clausola da 40% in caso di rivendita. Anche su Diawara, titolare nell’Anderlecht, la Roma conserva una clausola per il 50% in caso di nuovo addio. Infine Celar, attaccante del Lugano ( 20% sulla rivendita) e Antonucci del Cittadella, sulla sua rivendita la Roma possiede una clausola del 20%.