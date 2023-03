Calciomercato Roma, bomber regalato: il prezzo è stracciato

La Roma ha messo nel mirino un attaccante della Serie A che ambisce un top club. Il prezzo è stracciato: che occasione per Pinto.

La Roma riflette, in vista della sessione estiva del mercato. L’obiettivo del club è quello di avviare una vera e propria rivoluzione, seguendo gli input forniti da José Mourinho. Tiago Pinto, oltre a top player della caratura di Luka Modric, proverà a prendere anche elementi magari poco “esotici” ma dal rendimento garantito.

Giocatori in grado di risolvere le attuali criticità strutturali, far respirare le casse societarie e fornire contributi concreti alla causa. In attacco, ad esempio, piace molto M’Bala Nzola autore di 14 reti e 3 assist in 25 partite complessive con indosso la maglia dello Spezia. Il suo contratto scade nel 2024 ed i contatti per discutere del rinnovo sono già scattati. L’angolano si trova bene in Liguria, è consapevole del fatto di essere il principale riferimento offensivo della squadra ed ha quindi aperto alla possibilità di rimanere ancora.

D’altra parte, a 26 anni ritiene di essere al culmine della propria carriera ed ambisce a palcoscenici più prestigiosi. Fino al termine della stagione darà quindi tutto per la formazione allenata da Leonardo Semplici. Poi, in estate, valuterà qualsiasi offerta in arrivo. Lo Spezia, come detto, vorrebbe trattenerlo ma dovrà guardarsi da una folta concorrenza. La punta, infatti, piace pure al Torino e al West Ham.

Roma, fissato il prezzo di Nzola

Gli inglesi, nelle cui fila milita Gianluca Scamacca con alterne fortune (appena 3 centri in Premier), lo hanno messo nel mirino avviando le interlocuzioni con l’entourage di Nzola. Nei giorni scorsi si erano diffuse alcune voci secondo cui Spezia, per cederlo, vorrebbe almeno 20 milioni. Cifra rivelatasi falsa.

Per acquistarlo a titolo definitivo, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, ne basteranno appena 5. Una cifra alla portata della Roma, che consentirebbe di mettere a disposizione di Mourinho un calciatore di esperienza e in grado di vedere con una certa regolarità la porta avversaria. Pinto, dal canto suo, è ottimista e in fase di trattativa utilizzerà tutte le leve a sua disposizione compresa quella di mettere sul piatto il cartellino di Eldor Shomurodov, attualmente in prestito proprio allo Spezia. La concorrenza è folta ma la corsa è quanto mai aperta.