Calciomercato Roma, addio Modric: pazienza finita

La Roma segue diversi calciatori in vista della sessione estiva del mercato. Modric è inquieto al Real Madrid: l’addio diventa possibile.

La Roma, in estate, proverà a portare nella capitale elementi in grado di potenziare la rosa a disposizione di José Mourinho e renderla più competitiva ad alti livelli. La lista del direttore generale Tiago Pinto, in particolare, contiene giovani prospetti e top player in scadenza di contratto come Luka Modric.

Il centrocampista classe 1985 è legato al Real Madrid fino a giugno e fin qui la dirigenza delle ‘Merengues’ non si è mostrata particolarmente interessata a raggiungere un nuovo accordo. Per lui, nel frattempo, hanno cominciato a muoversi in maniera concreta diverse società straniere come ad esempio l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo che, di recente, si era detto disposto a mettere sul piatto 20 milioni netti all’anno.

Alla corsa si sono poi ufficialmente iscritti anche il Tottenham ed il Paris Saint Germain. Avances rimaste sinora inascoltate, visto che il croato ha spiegato più volte di voler proseguire la propria carriera nei Blancos. Difficile, però, che accada visto che gli spagnoli sono impegnati nella trattativa riguardante Jude Bellingham. L’inglese, nel caso in cui l’operazione dovesse andare a buon fine, andrebbe a prendere proprio il posto di Modric nel Real targato 2023/24.

Roma, Modric inquieto: possibile l’addio al Real

Modric, intanto, è inquieto. Dalla propria dirigenza, infatti, si aspettava maggiore considerazione ed il fatto di non essere ritenuto più una priorità lo preoccupa. Una situazione inedita, per lui. Da titolare inamovibile e simbolo assoluto ad elemento non più imprescindibile nel progetto tattico madridista.

La pazienza durerà ancora qualche settimana. Poi, se il silenzio dovesse perdurare, inizierà a valutare le varie proposte in arrivo. Una cosa, in ogni caso, è certa: il calciatore non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Si sente bene fisicamente ed intende continuare a giocare ad alti livelli per diversi anni ancora. “Aspetterò fino alla fine ma non voglio ancora ritirarmi” le parole pronunciate da Modric riportate dal portale “Defensa Central”.

I prossimi mesi saranno quindi decisivi per sciogliere il rebus. Dentro o fuori, dipenderà tutto dalla volontà del Madrid e dell’esito con cui si chiuderanno i contatti con Bellingham. La Roma, intanto, osserva. Convincerlo a sposare la causa giallorossa resta un’impresa complessa, anche alla luce dei costi, ma comunque possibile. Servirà lo scatto dei Friedkin per produrre la fumata bianca.