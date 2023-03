Calciomercato Roma, Modric al canto del cigno: 60 milioni sul piatto

Le voci relative alla situazione legata al futuro di Modric stanno caracollando l’attenzione mediatica. Il Clasico può aver sancito l’ultima parola.

Tra i tanti calciatori che negli ultimi anni si sono messi in evidenza al Real Madrid, ce n’è uno che ha fatto quasi sempre la differenza. Stiamo parlando di Luka Modric, un veggente nel mondo del calcio. Il croato con la sua qualità ha rappresentato un appiglio importante per i Blancos al quale aggrapparsi nei momenti di difficoltà. Il futuro del fuoriclasse delle “Merengues”, però, è ancora tutto da decifrare.

Modric è infatti legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2023. Qualche settimana fa si pensava che un accordo di massima per il rinnovo potesse essere raggiunto in tempi relativamente brevi. In realtà le parti non hanno ancora raggiunto un’intesa di massima e non è detto che la fumata bianca possa effettivamente materializzarsi. In casa Real si starebbero effettuando valutazioni importanti in tal senso. Il 9 settembre l’ex Tottenham e Dinamo Zagabria ha infatti spento 37 candeline, ragion per cui appare molto difficile che il Real possa mettere sul piatto quel biennale tanto invocato da Modric. Nel frattempo il campione croato ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca di (eventuali) soluzioni intriganti.

Calciomercato Roma, tra l’opzione rinnovo e l’affondo dell’Al Nasr: Modric al centro della scena

Secondo quanto riferito da planetarealmadrid.com, tra i club che hanno bussato alla porta dell’entourage di Modric c’è sicuramente l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nelle scorse settimane, la compagine saudita sarebbe passata all’attacco mettendo sul piatto un biennale da circa 30 milioni di euro a stagione. Un’offerta da capogiro che rischia seriamente di far saltare il banco.

Un ruolo importante potrebbe ancora ricoprirlo il Real. Florentino Perez, però, si sarebbe mostrato piuttosto restio all’idea di offrire un ricco prolungamento al classe ’85, che in occasione dell’ultimo Clasico con il Barcellona non si è reso protagonista di una prestazione tutt’altro che entusiasmante. Laddove i madrileni non dovessero mettere sul piatto un’offerta concreta, dunque, Modric non potrebbe non vagliare l’opzione Al-Nassr. Il croato è convinto di poter ancora dire la sua ad altissimi livelli, ma sotto questo punto di vista sarà fondamentale capire come proseguiranno le trattative per il rinnovo.