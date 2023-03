Calciomercato Roma, ribaltone Modric: Bellingham scatena l’effetto domino

Calciomercato Roma, ribaltone in vista per il futuro di Luka Modric in casa Real Madrid. Jude Bellingham scatena l’effetto domino in vista della sessione estiva

Intreccio stellare a centrocampo e ribaltone sul futuro di Luka Modric, ecco le ultime dalla Spagna sul centrocampista croato. Il classe ’85 è in scadenza con il Real Madrid e gli spagnoli stanno spingendo sull’acceleratore per arrivare alla stella inglese Jude Bellingham. C’è già stato l’incontro tra il centrocampista del Borussia Dortmund ed i Blancos, mentre arriva un colpo di scena sul futuro del calciatore croato.

Durante il Mondiale in Qatar, vissuto da protagonista con la sua Croazia, il nome di Luka Modric aveva iniziato a circolare come obiettivo a parametro zero per la Roma di José Mourinho. Il centrocampista croato, nonostante le 37 primavere, continua ad essere un profilo appetibile come colpo a parametro zero. Il suo contratto è ancora in scadenza a fine stagione e la sensazione è che il patron Florentino Perez voglia attendere le battute finali per prendere una decisione in merito al futuro del numero 10. Lo stesso Perez ha messo nel mirino il centrocampista del Borussia Dortmund, Jude Bellingham, anche lui in vetrina durante il Mondiale in Qatar. Il Real Madrid ha già incontrato il centrocampista inglese.

Calciomercato Roma, il Real Madrid incontra Bellingham: le ultime sul rinnovo di Modric

Secondo quanto filtra dalla Spagna il Real Madrid ha inviato un suo emissario in Germania per stabilire un contatto con Jude Bellingham. Il centrocampista inglese è la prima opzione sulla lista dei desideri dei Blancos, che dovranno vedersela con la concorrenza del Liverpool di Jurgen Klopp.

Il possibile arrivo di Bellingham a Madrid potrebbe scatenare un effetto domino fulmineo in uscita in casa Real. Secondo quanto sottolineato da AS l’arrivo del diciannovenne inglese potrebbe dare il là all’addio di Toni Kross, anche lui in scadenza di contratto al pari di Modric. Mentre, per quel che riguarda il croato, il media spagnolo non esclude la possibilità di arrivare al rinnovo contrattuale con il Real Madrid. Nonostante l’arrivo di Bellingham infatti Luka Modric potrebbe comunque rinnovare con il Real Madrid.