Calciomercato Roma, Modric e la nuova partita: firma ad una condizione

Il futuro del centrocampista croato nel Real Madrid non è più così assicurato, con la Roma che guarda interessata in vista del calciomercato

Mancano circa quattro mesi all’inizio ufficiale del calciomercato estivo. La finestra dei mesi più caldi dell’anno è di sicuro la più importante per le squadre che a bocce ferme possono rinforzarsi e migliorare le proprie rose. L’obiettivo è sempre quello di fare passi avanti per raggiungere al meglio i propri obiettivi, come la Roma che nella scorsa finestra di calciomercato ha ingaggiato ben sette giocatori.

Da giugno a settembre, infatti, sono arrivati calciatori del calibro di Nemanja Matic, Georginio Wijnaldum, Andrea Belotti e Paulo Dybala. Questi quattro nomi, arrivati quasi tutti a parametro zero, ad eccezione dell’olandese, hanno caricato la piazza romanista di entusiasmo, soprattutto dopo la vittoria della Conference League.

In inverno, poi sono arrivati Diego Llorente e Ola Solbakken, ma alcune voci hanno visto la Roma avvicinarsi anche a Luka Modric. Il centrocampista de Real Madrid, infatti, è in scadenza di contratto e i Blancos hanno una politica molto rigida sui prolungamenti. Se si hanno più di 30 anni comincia a esserci una ponderazione maggiore sui rinnovi.

Calciomercato Roma, il rinnovo di Modric arriva così

Visto che l’ex centrocampista del Tottenham Hotspurs si avvicina ai 38 anni, il Real Madrid vuole prendersi tutto il tempo necessario prima di rinnovare il suo contratto. Lo stipendio del croato, infatti, non è neanche basso e per questo motivo Flotentino Perez vuole valutare la situazione.

Secondo quanto riporta El Debate, la firma sul contrato può arrivare a una sola condizione. Modric, infatti, deve dimostrare sul campo di meritarsi il prolungamento dell’accordo. Solo così potrà continuare a giocare nel Real Madrid la prossima stagione. La dirigenza spagnola ha deciso che valuterà a fine anno se l’aiuto di Luka è stato necessario e di livello e in base alla risposta sceglierà cosa fare. Qualche dubbio lo dà anche la Croazia, che toglie energie al trentasettenne. Intanto, la Roma segue alal finestra tutta la situazione, sperando in un colpo estivo da sogno.