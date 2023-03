Calciomercato Roma, jolly Pinto e doppio colpo in A: sostituto bianconero già pronto

Calciomercato Roma, doppio affare Pinto in Serie A per rinforzare la rosa di Mourinho. Jolly già pronto.

Se nelle prossime settimane il compito della squadra dovrà essere quello di ripristinare il buon cammino avuto fino a qualche tempo fa, al fine di continuare a inseguire un posto per una qualificazione in Champions League, ai piani alti di Trigoria si sta in questa fase già ragionando sulle possibili mosse da attualizzare nel corso del prossimo calciomercato.

Imprevisti, infortuni ed errori compiuti in diversi momenti della stagione hanno restituito l’importante consapevolezza di poter rendere la rosa ulteriormente perfettibile, anche dopo gli altisonanti elementi giunti la scorsa estate tra elevate aspettative e ribollenti entusiasmi. La prima questione da disambiguare continua ad essere la posizione di Mourinho, circa la quale sono arrivate in questi giorni certamente in grado di lenire i timori di un addio a giugno ma non capaci di spazzarli via del tutto.

Calciomercato Roma, jolly Pinto per Nzola: doppio colpo low cost in Serie A

José ha bisogno di certezze e spera di riceverne dal connazionale Tiago Pinto, la coesistenza con il quale ha permesso in questo biennio giallorosso di chiosare operazioni con il benestare di entrambi, nel pieno rispetto dei paletti imposti alla società dei Friedkin dal Fair Play Finanziario e dalla necessità di attenersi ad un determinato modus operandi.

In attesa di comprendere quelle che saranno le sorti della squadra e della società in base ai piazzamenti di questo campionato, Tiago Pinto e colleghi iniziano a guardarsi intorno per comprendere le modalità e le possibilità di un rinforzo della rosa. Come già emerso negli scorsi giorni, ai piani alti di Trigoria risulta vivido l’interesse per il terzino destro del Torino, Wilfred Singo, e per l’attaccante dello Spezia, M’Bala Nzola.

Ambedue percepiscono cifre inferiori al milione di euro e rappresenterebbero elementi funzionali per la squadra a prezzi abbastanza abbordabili. Nzola è valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro ed è visto come una riserva importante per il centravanti giallorosso del futuro, non necessariamente destinato ad essere Abraham.

Con l’ex Chelsea ci sarà un confronto da parte di società e allenatore, prima di ponderare decisioni che toccheranno anche Nzola. Come riferisce “Il Corriere dello Sport” per convincere i liguri la Roma potrebbe cercare di sfruttare anche Eldor Shomurodov, il cui prestito in bianconero potrebbe essere rinnovato per un arrivare ad un’intesa che accontenti tutti.