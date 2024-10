Lascia la Roma ma resta in Serie A: scelto il nuovo club

Calciomercato Roma, l’annuncio potrebbe rappresentare un’interessante traccia in uscita per i giallorossi. Così cambiano le carte in tavola

Sebbene sia resa protagonista di un’ora di gioco interessante contro l’Inter, alla fine la Roma è stata costretta a prestare il fianco ai nerazzurri. Tra i bocciati della sfida dell’Olimpico, impossibile non menzionare Zalewski, che ha perso il pallone che ha dato il via alla ripartenza da cui è nata la rete di Lautaro Martinez.

In realtà, è stata la prestazione dell’esterno polacco nel complesso a far storcere il naso ai tanti tifosi della Roma che sui social (e allo stadio) hanno esternato il loro malcontento. Anche nelle altre circostanze in cui è stato chiamato in causa in questa stagione, del resto, Zalewski non ha convinto. Inevitabile, sotto questo punto di vista, che le voci riguardanti una sua possibile cessione nel mercato invernale siano ritornate a prendere quota. Con le trattative per il rinnovo in stand by, ipotizzare una cessione di Zalewski nel corso dei prossimi mesi non sembra un’operazione inverosimile. A maggior ragione se l’esterno non dovesse fornire segnali di risveglio e si creassero situazioni interessanti in uscita. I sondaggi dei club turchi, in questa scia, potrebbero prendere quota, ma occhio alle sorprese.

Calciomercato Roma, Zalewski ‘ridimensionato’: nuove piste in Serie A

A tal proposito, a fornire una chiave di lettura interessante sui nuovi possibili intrecci è stato il giornalista di Eleven Sports, Dominik Guziak, che nel corso di un’intervista rilasciata a Przegląd Sportowy Onet ha parlato proprio del futuro dell’esterno della Roma:

“Zalewski sta faticando. Tutta la situazione con il Galatasaray e gli ultimi errori si sommano. La decisione che Zalewski partirà in inverno è già stata presa, non so cosa dovrebbe fare per ricostruire la sua posizione dopo tanti mesi di prestazioni poco appariscenti”. Guziak ha poi continuato: “Alla Fiorentina avrebbe più occasioni di giocare. Tuttavia, se vuole rimettersi in gioco, potrebbe essere una buona idea per lui partire da un club dal fondo classifica come il Parma: ci sono tanti giovani lì, giocano in maniera offensiva e spesso in contropiede”.

Da qui la chiosa di Guziak: “Un’altra opzione potrebbe essere il Como, dove l’allenatore è Cesc Fabregas. La squadra gioca molto tecnicamente, puntando su cross e duelli. Sotto questo aspetto il polacco si adatterebbe alla squadra di Fabregas e potrebbe crescere”.