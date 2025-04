Conte, addio Napoli e verdetto Juve-Milan: la decide il grande ex

Conte potrebbe salutare il Napoli alla fine di questa stagione. E il futuro è tutto da scrivere. Tra Juve e Milan la decide il grande ex di entrambe

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli alla fine di questa stagione nonostante, fino al momento, abbia disputato un campionato importantissimo ed è in corsa per lo scudetto. Una squadra, la sua, completamente rinata dopo l’incredibile annata post-scudetto. Si vede, in questo caso, la mano del tecnico.

Sarebbe stato difficile per chiunque altro riuscire a raccogliere i cocci di quello che era rimasto. E anche se a gennaio Kvara non è stato degnamente sostituito, gli azzurri sono ancora lì, a meno tre dall’Inter capolista, e senza partite nel mezzo della settimana che arrivati a questo punto possono fare la differenza: sia fisica che mentale. Detto questo, proprio appunto il mancato innesto di un elemento importante a gennaio, ha fatto scattare l’allarme in casa azzurra e tra i tifosi. Conte, lo sappiamo, è uno che non ci pensa due volte quando deve prendere una decisione importante, come quella di un addio in questo caso. E se davvero venissero confermate le anticipazioni di todofichajes.net, dire di no a una delle panchine più importanti del mondo, diventerebbe davvero complicato.

Conte al posto di Ancelotti: il Real Madrid ha deciso

Il destino di Conte – accostato con insistenza a Juventus e Milan – lo potrebbe decidere Carlo Ancelotti. L’allenatore del Real Madrid ha un contratto fino al 2026 ma senza vittorie potrebbe lasciare. Per lui si prospetta la panchina della nazionale brasiliana. E anche in questo caso sarebbe difficile dire di no. E il sito spagnolo citato prima rivela che Florentino Perez, che aveva cercato Conte nel 2018, potrebbe pensare di nuovo a lui.

Detto questo, andare ad allenare a Madrid, una squadra fortissima, che continuerà a migliorarsi – è fatta per Alexander-Arnold a parametro zero – è il sogno di tutti. Anche di Conte, sicuramente. Con buona pace per Milan e Juventus, destinate a trovare un altro tecnico per ripartire.