Roma, il ritorno di De Rossi: nuovo agente e doppia opzione

Roma, il ritorno di De Rossi. La sconfitta contro l’Inter di domenica sera sembra riaprire clamorosi scenari per la panchina giallorossa.

In tempi normali perdere contro l’Inter, anche allo Stadio Olimpico, ci può anche stare. In tempi normali, però. Alla Roma, in questa stagione, non sembra esserci nulla di normale. A cominciare da una classifica che ‘offre’ soltanto dieci punti dopo otto giornate.

Quattro giornate sono bastate per decretare la fine del rapporto con Daniele De Rossi. Altre quattro giornate hanno posto sulla graticola Ivan Juric chiamato a raddrizzare una barra difficile da orientare al meglio. Il clima all’interno dell’intero ambiente giallorosso è esplosivo. I tifosi proseguono la loro protesta nei confronti della proprietà americana che continua nel suo ‘chirurgico’ smantellamento delle ‘glorie’ giallorosse. L’Europa League ed il prossimo turno di campionato potrebbero sancire l’ennesimo ribaltone sulla panchina giallorossa. e per il dopo Juric c’è un solo nome: Daniele De Rossi.

Roma, il ritorno di De Rossi. Si, no, forse

Daniele De Rossi, come ci ricorda calciomercato.com, ha appena cambiato agente. Ha salutato Alessandro Lucci per affidarsi a Fali Ramadani.

Ed ora se richiamasse la Roma, cosa risponderebbe l’ex Capitan Futuro? Dopo l’esonero aveva detto che non sarebbe più tornato, ma c’era tutta la rabbia del momento. Ma la Roma è la Roma e la voglia di tornare non manca di certo. L’addio di Lina Souloukou è un altro punto a favore di un possibile ritorno dal momento che il rapporto tra i due era inesistente. C’è molto dell’ex CEO nel siluramento di Daniele De Rossi. L’ex campione della Roma vuole, però, ritornare su una panchina. Roma ma anche altro. In tempi recenti Monza e Genoa lo hanno cercato ma sono ipotesi valide soltanto per la prossima stagione dal momento che il tecnico di Ostia non può allenare due club diversi nell’arco di una stessa stagione.

Pertanto, se Daniele De Rossi vuole tornare subito ad allenare, c’è soltanto una scelta: la Roma.