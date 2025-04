Erede Dybala in Serie A: la Roma sorprende il Milan

La Roma è in piena lotta con il Milan per sostituire Paulo Dybala.

Dopo la bellezza di sette vittorie consecutive, di fatto, la Roma non ha ottenuto i tre punti contro la Juventus. Allo Stadio Olimpico, infatti, ieri sera è terminata con il risultato di 1-1.

A passare in vantaggio è stata la ‘Vecchia Signora’ con il gol di Locatelli, ma poi gli uomini di Claudio Ranieri hanno riportato il risultato in parità con la rete di inizio secondo tempo di Shomurodov. Roma e Juventus, dunque, hanno guadagnato un punto sull’Atalanta di Gasperini, la quale è uscita sconfitta dallo scontro diretto contro la Lazio.

Archiviata la gara con la Juve, la Roma è ora attesa proprio dal derby contro la squadra guidata da Marco Baroni. Tuttavia, in attesa della partita contro la Lazio, in casa giallorossa bisogna registrare una novità di calciomercato.

Calciomercato, la Roma sfida il Milan per sostituire Dybala: ecco gli ultimi aggiornamenti

Tra le pretendenti di Riccardo Orsolini, oltre al Milan, c’è anche la Roma. Il club capitolino, di fatto, vedrebbe in lui il sostituto perfetto per sostituire Paulo Dybala. Le caratteristiche di questi due giocatori, ovviamente, sono completamente diverse, ma il possibile passaggio al 4-3-3 cambierebbe tutto.

La Roma, dunque, starebbe cercando di sostituire Paulo Dybala che, sempre se non dovesse andare via, rientrerà con calma dall’infortunio rimediato nel corso del match contro il Cagliari dello scorso 16 marzo. Ricordiamo che il Bologna vuole almeno 23 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Riccardo Orsolini.