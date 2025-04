Il rinnovo automatico è scattato, ma la Joya resta un nome caldo nel calciomercato

Alle prese con il recupero dal grave infortunio muscolare che lo ha costretto all’intervento chirurgico, Paulo Dybala non vuole far mancare il suo apporto morale alla squadra in questo tour de force finale e ha assistito agli ultimi allenamenti della Roma in vista dello scontro diretto per la Champions League contro la Juventus. Durante la conferenza stampa di presentazione del match, Claudio Ranieri ha confermato che nonostante i tempi di recupero lunghi l’attaccante argentino farà parte dei piani giallorossi anche per il prossimo anno.

Con un rinnovo automatico scattato pochi mesi fa, la Joya è legato al club capitolino fino al 30 giugno del 2026, ma non è escluso che le parti in causa possano discutere di un ulteriore prolungamento per spalmare l’ingaggio da 8-9 milioni di euro su più anni.

Futuro Dybala: nuova offerta dall’Arabia

Cifre elevate che, tuttavia, non rappresenterebbero certo un ostacolo per alcuni club arabi, pronti a tornare alla carica la prossima estate. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, infatti, l’Al-Qadsiah sta valutando di presentare una maxi offerta all’ex attaccante della Juventus, nella speranza di convincerlo questa volta a trasferirsi in Arabia. L’ingaggio preparato per Dybala dovrebbe essere più del doppio dello stipendio percepito nella Capitale.

Il club arabo sarebbe inoltre disposto a pagare il cartellino del giocatore, senza trascurare la presenza in rosa di un giocatore molto gradito a Claudio Ranieri: Nahitan Nandez. Il jolly uruguaiano non disdegnerebbe affatto un ritorno in Serie A. Sul contratto del 29enne ex Cagliari è presente anche una clausola rescissoria da 10 milioni di euro, ma la valutazione del suo cartellino è inferiore. Chissà che nel corso dei discorsi per Dybala non possa riaprirsi anche il dossier Nandez. L’ex Boca Juniors ha un ottimo rapporto con Ranieri, che ha fatto affidamento anche sulla sua duttilità per raggiungere la salvezza con i sardi la scorsa estate.