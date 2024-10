Calciomercato Roma, cessione lampo Soulé: l’indizio ha preso il volo

Dopo una prima parte di stagione tutt’altro che appariscente, i dubbi relativi al futuro di Matias Soulé non possono non essere presi in considerazione

Archiviata la pesante sconfitta casalinga patita contro l’Inter, per la Roma di Ivan Juric è già tempo di guardare ai prossimi impegni ufficiali. Alla luce del solo punto conquistato nelle prime due uscite ufficiali in Europa League, Pellegrini e compagni non possono permettersi ulteriori passi falsi contro la Dinamo Kiev. Il match contro gli ucraini, inoltre, farà da preludio alla delicata trasferta del ‘Franchi’, vero e proprio crocevia della stagione giallorossa.

Oltre agli interrogativi relativi alla posizione di Juric, il cui futuro appare strettamente collegato alle prossime due sfide, non sono pochi i dubbi che continuano ad alimentare le ultime frenetiche ore in casa Roma. Trascurando almeno per il momento le perplessità a livello societario e restando su un orizzonte squisitamente tecnico, impossibile non esaminare le prestazioni fornite fino a questo momento da Matias Soulé. L’ala offensiva argentina – che ha mostrato qualche timido segnale di risveglio contro l’Inter – al momento rappresenta uno degli oggetti misteriosi più scintillanti della scorsa sessione estiva di calciomercato della Roma. Con una collocazione tattica ancora tutta da recepire, l’ex Juventus non ha ancora messo in mostra quel potenziale che invece aveva mostrato in tutta la sua brillantezza tra le file del Frosinone.

Bookmakers scatenati, le quote sul possibile addio di Soulé alla Roma

L’investimento da 26-27 milioni di euro con il quale la Roma ha strappato Soulé dalle grinfie della Juventus fino a questo momento non è stato ripagato sul campo con prestazioni di livello. Dal canto suo, i giallorossi continuano a puntare molto sull’esterno argentino, visto come l’erede naturale di Paulo Dybala. La mera ‘staffetta’ con il suo idolo, però, non può bastare ad un calciatore venuto a Roma per interpretare ben altri ruoli.

In un senso o nell’altro – lasciando a Soulé il tempo per calarsi nella nuova realtà – i prossimi mesi risulteranno molto importanti. L’ipotesi di un addio a gennaio non rappresenta un’opzione concreta, almeno fino a questo momento. Prova ne sia – indirettamente – la posizione dei bookmakers. I betting analyst di Sisal, infatti, bancano 7.50 volte la posta il possibile addio dell’attaccante argentino durante la prossima campagna invernale di trasferimenti. Una quota che, benché non sia altissima, concretizza le poche chances che al momento suggerisce la prematura partenza di Soulé dalla Capitale. Continuando il personale ‘confronto’ tutto argentino griffato Dybala-Soulé, ad esempio, è impossibile non esaminare invece la quota molto più bassa con la quale i betting analyst bancano l’addio tra Dybala e la Roma già a gennaio (3.25). Ai posteri l’ardua sentenza.