L’affare è solo rinviato, blitz allo stadio: boomerang Roma

Tra i reparti finiti maggiormente sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi nella scorsa finestra estiva di calciomercato c’è sicuramente la difesa. Gli acquisti a parametro zero di Hermoso ed Hummels hanno in un certo senso messo una pezza ad una situazione che rischiava di diventare insostenibile, ma non hanno risolto il problema.

Sia il difensore spagnolo che il centrale tedesco – almeno fino a questo momento – stanno faticando e non poco a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Nel caso dell’ex ‘bandiera’ del Borussia Dortmund, addirittura a scendere in campo. Ecco perché, se non a gennaio, quasi sicuramente in estate l’area tecnica giallorossa sarà chiamata ad intervenire nuovamente sul mercato per puntellare la batteria di difensori con almeno un innesto di qualità. L’identikit ricercato dalla Roma – di fatto – è desumibile dal ventaglio di obiettivi accostati in tempi e in modi diversi ai giallorossi nei mesi scorsi. Prima e dopo la fine della telenovela Danso, infatti, Ghisolfi ha seguito con molto interesse l’evolvere della situazione relativa a Loic Badé, centrale difensivo del Siviglia messosi in luce a suon di prestazioni importanti tra le file degli andalusi.

Calciomercato Roma, il Liverpool continua a monitorare Badé

Il fatto che il difensore classe ‘2000 abbia recentemente apposto la sua firma sul rinnovo di contratto com il Siviglia – prolungandone la scadenza fino al 2029 con annesso inserimento di una clausola rescissoria dal valore di 60 milioni di euro – non significa che la prossima estate non possa essere foriera di possibili colpi di scena. Badé, infatti, continua a piacere e non poco a tanti club inglesi e in particolare al Liverpool di Arne Slot.

A tal proposito, come evidenziato da as.com, i Reds avrebbero mandato dei loro emissari a vedere da vicino Badé nell’ultima sfida che il Siviglia ha giocato contro il Barcellona. Nonostante la larga sconfitta patita dagli andalusi, il centrale transalpino si è comunque messo in evidenza, limitando al minimo gli errori individuali e provando a trascinare i suoi compagni. Il Liverpool ha intenzione di affondare il colpo per Badé, costi quel che costi. Alla luce della particolare situazione economico finanziaria, il Siviglia potrebbe accontentarsi di una cifra decisamente inferiore rispetto ai 60 milioni della clausola. I prossimi mesi risulteranno decisivi, in un senso o nell’altro.