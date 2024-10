Juve e Milan avvisate: Zirkzee ha già deciso dove giocherà

Giungono novità di rilievo sulla controversa esperienza di Joshua Zirkzee in Premier League. Ecco le ultime sul possibile ritorno in Italia

La Vecchia Signora di mister Thiago Motta appare ancora come una creatura in piena fase di crescita, la cui maturazione non potrà che evitare di passare da un mercato invernale piuttosto indispensabile per colmare alcune delle lacune evidenziatosi nel corso delle prime giornate della massima lega italiana.

Uno dei temi può caldi alla Continassa è senza dubbio alcuno quello dell’assenza di un vero e proprio vice Vlahovic, causata dagli acciacchi fisici di Arkadius Milik e dalla partenza di Moise Kean (le cui qualità stanno emergendo con prepotenza in quel di Firenze).

La presenza di un’alternativa al bomber serbo non risulterebbe utile semplicemente in vista dei numerosi impegni che potrebbero mettere in crisi la tenuta fisica del numero 9 bianconero, ma anche per fornire nuove possibilità tecnico-tattiche a Motta, il quale sembra anelare a poter contare su un centravanti più propenso a cucire il gioco tra centrocampo e attacco durante le fasi di impostazione offensiva.

Ma i bianconeri non sono gli unici a voler portare nel proprio centro sportivo un nuovo centravanti, come le ultime notizie trapelate da Milanello fanno ben intendere.

Qualcuno potrebbe ribattere che il Milan di Fonseca, grazie alla presenza in rosa di Morata e Abraham, si trovi in realtà in una posizione di abbondanza in quanto a centravanti, ma la realtà è che i due risultano più complementari di quanto non si credesse ad inizio campionato, quando la convivenza dei due in campo appariva poco probabile. Il nome che entrambi le società settentrionali hanno messo nel mirino è quello di Joshua Zirkzee, la cui esperienza nei Red Devils di Arne Slot sembrerebbe aver deluso le aspettative estive.

Zirkzee torna nel Belpaese: la pista Milan è chiusa, per la Juve…

Qualcuno inizia a credere che il Manchester United sia oramai intriso di una spiacevole maledizione per cui ogni brillante talento che ne indossi la maglia finisca per appassirsi sotto le proteste dei sostenitori dei Red Devils. Il caso di Joshua Zirkzee appare sin troppo esemplificativo di tale fenomeno, come queste prime giornate di Premier League hanno dimostrato. Per il classe 2001 ex Bologna ecco soltanto un misero centro in otto partite giocate, durante le quali il contatore degli assist è rimasto a zero (pratica in cui il centravanti olandese aveva dimostrato di essere particolarmente abile).

Le 36 milioni di sterline spese per portare l’idolo di Bologna in terra inglese parrebbero non aver sortito gli effetti sperati e, difatti, pare che lo stesso Zirkzee sia propenso a tornare nel Belpaese per ritrovare numeri e giocate che appaiono già come un lontano ricordo. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la possibilità di un trasferimento al Milan sarebbe già svanita, mentre, nel caso in cui lo United dovesse scegliere di concedergli un prestito già dopo una manciata di mesi, l’approdo alla Juventus di Motta sarebbe piuttosto credibile.

Ricordiamo che il binomio Motta-Zirkzee fino a pochi mesi fa aveva permesso ad entrambi di mettere in mostra alcune delle proprie qualità più preziose e, per il tecnico italo-brasiliano, guadagnare un centravanti dotato di qualità quasi complementari a quella di Vlahovic (l’olandese non possiede il fiuto del gol del serbo, ma in compenso svolge con maggior qualità ed efficacia la fase di fraseggio con i colleghi di reparto) significherebbe un generoso passo avanti nella conquista di una rosa completa.