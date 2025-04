Reijnders al posto di Barella: l’addio UFFICIALE stravolge il Milan

Ecco le ultime in merito ad uno degli affari che si prepara a scuotere violentemente l’attuale panorama del calcio italiano

Il mercato estivo è da sempre il momento più frenetico dell’anno calcistico, per via del terreno fertile che permette a tifosi e appassionati di godersi ribaltamenti e rivoluzioni in grado di modificare radicalmente la faccia del campionato precedente e, dunque, di sperare per un futuro migliore.

Non è un caso che, notoriamente, l’unica formazione che tendenzialmente desidera che tutto rimanga invariato è quella che l’anno precedente ha conquistato il titolo, così da partire come indiscussa favorita per l’anno successivo (in questo caso l’Inter di Simone Inzaghi che, come l’anno in corso dimostra, avrebbe preferito che Antonio Conte evitasse di trasferirsi al Napoli).

Al contrario, come il popolo durante la rivoluzione francese, il resto del tabellone desidera un radicale cambiamento e, la sessione di mercato in arrivo, sembrerebbe introdurre una delle più promettenti dell’ultima decade.

Difatti l’avvincente valzer di panchine che si prepara a travolgere sostanzialmente tutte le big nostrane avrà un inevitabile effetto domino sulle rose, poiché queste dovranno adattarsi alle velleità dei nuovi tecnici. Ecco che, nelle ultime ore, sono emerse novità scioccanti su due dei principali protagonisti dell’annata in corso.

Il Manchester City su Reijnders e Barella: alla ricerca del post De Bruyne

Se qualcuno affermasse che Tijani Reijnders e Nicolò Barella siano attualmente i centrocampisti più forti del campionato di Serie A sarebbe alquanto complesso ribattere dimostrando il contrario.

Nel caso del sardo parliamo di una certezza oramai consolidata, nella quale l’impressionante convivenza tra intensità e una qualità paragonabile a pochi altri ne hanno fatto uno dei giocatori più stimati in terre straniere; per quanto concerne l’olandese rossonero parliamo di una sorpresa relativamente recente, che da un paio di anni ha letteralmente incantato l’intera lega italiana. Si tratta di un calciatore dalla tecnica sopraffina che, abbinata ad un’intelligenza e una capacità balistica fuori dal comune, ne fanno uno degli indiziati principali di diverse big europee.

Manchester City will bid an emotional farewell to Kevin De Bruyne this summer when his contract expires, bringing an end to a glittering 10-year period at the Club 🩵 — Manchester City (@ManCity) April 4, 2025

Non è un caso che, dopo annuncio ufficiale dell’addio a fine stagione di Kevin De Bruyne, i vertici del Manchester City abbiano inserito i due nomi sopracitati tra i principali candidati a raccogliere il bollente testimone lasciato dal belga.

KDB è infatti uno dei centrocampisti più impattanti dell’ultima decade e, difatti, non è un caso che per sostituirlo i citizens stiano prendendo in considerazione gli elementi più luccicanti dell’interno panorama calcistico mondiale (tra questi, oltre ai due gioielli della Serie A, compare anche un certo Florian Wirtz, di cui Guardiola si è letteralmente innamorato per via di una qualità palla al piede paragonabile soltanto a quattro o cinque elementi attualmente in attività).