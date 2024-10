Leao semina il caos, bufera Champions: pronta la cessione

I buoni spunti lanciati da Rafa Leao nel corso della sfida contro il Brugge non sono bastati all’attaccante portoghese: colpo di scena Milan, ecco cosa è successo

Il Milan si è sbloccato definitivamente anche in Champions League. Dopo aver regolato non senza qualche patema d’animo l’Udinese in campionato, la compagine di Fonseca ha liquidato anche la pratica Club Brugge, conquistando tre punti di vitale importanza per il proprio cammino nella fase a gironi della massima competizione continentale.

Pur non entusiasmando in alcuni frangenti di gara, i rossoneri – trascinati da un Reijnders in versione deluxe – si sono imposti con un perentorio 3-1, approfittando anche della superiorità numerica materializzatasi già nel corso del primo tempo. A calamitare l’attenzione mediatica, però, è stato ancora una volta Rafa Leao. Protagonista di un primo tempo con diversi sprazzi nei quali ha dato un saggio di tutte le sue qualità, il fuoriclasse lusitano è stato richiamato in panchina da Fonseca qualche minuto dopo il momentaneo 1-1 griffato dal Club Brugge. L’azione che ha portato alla rete degli ospiti, del resto, è stata propiziata da un mancato rientro di Leao che, dunque, è stato prontamente sostituito dal suo allenatore.

Calciomercato Milan, Leao sostituito contro il Club Brugge: i tifosi si dividono

Inaspettata, la sostituzione di Leao ha inevitabilmente diviso il popolo rossonero tra chi sostiene la bontà della scelta di Fonseca – che contro l’Udinese ha lasciato in panchina il suo esterno offensivo per tutto l’arco della gara – e chi invece ‘difende’ la causa del portoghese, autore comunque di un primo tempo degno di nota. A tal proposito, diamo uno sguardo all’inevitabile carrellata di commenti a riguardo:

Leao umiliato in mondo visione e per Leao la corsa è finita

Giorgio può passare all’incasso — Marco (@MarcoElliottOUT) October 22, 2024

Stanno preparando la cessione di Leao e noi rimarremo con fonseca e chi sa quale acquisto mirabolante farà il gruppo di lavoro. Ma noi ci accontentiamo di vincere con l’udinese e il Brugge in 10 uomini. — Manu75 (@Manu751262449) October 22, 2024

Leao era migliore in campo prima del gol, prendi la camomilla e vai a dormire somaro pic.twitter.com/j8h2ikAq6Q — Ivan (@vampafree) October 22, 2024

In questo momento storico Rafael Leão è un lusso che il Milan non può permettersi, specie se nelle retrovie scalpita un Noah Okafor che sta rispondendo presente ogni qual volta viene chiamato in causa. Le scuse sono finite. Non basta più l’immenso talento.#MilanBrugge pic.twitter.com/JAv1uxQq5Q — 〽️ (@Maxi_Gooner) October 22, 2024

Ha fatto più camarda in 5 minuti che leao in 10 partite 😭🙏 — Zzalla (@Zzalla__) October 22, 2024

i milanisti che difendono leao e odiano fonseca, mi fanno provare un visto di vergogna e pena nei loro confronti — aerdna 🇮🇹🇺🇸 (donna vekic enthusiast) (@maybesaltato) October 22, 2024

Leao è il capro espiatorio giusto per chi ha interesse in questo momento a dividere la tifoseria del Milan. Perché se i tifosi sono uniti capiscono di chi è la colpa del decadimento degli ultimi due anni, se no si lamentano di Theo e Leao perché sono cattivi e non si impegnano. — Ivan (@vampafree) October 22, 2024

chi critica Leão stasera non sta bene con la testa e io sono il primo che non sopporta i suoi atteggiamenti — Malo (@MaignanLover) October 22, 2024