Calciomercato Roma, la Juventus non molla: intreccio doppio

Calciomercato Roma, la Juventus non molla: possibile intreccio doppio la prossima estate. Ecco quello che potrebbe succedere

In mezzo al campo dovrebbero e potrebbero essere diverse le operazioni dei giallorossi per la prossima stagione. Operazioni che vedranno protagonista Pinto. Intanto ci sarebbe senza dubbio da capire il futuro di Wijnaldum, anche se le ultime notizie non sono di certo positive. E poi, inoltre, c’è sempre la questione Frattesi, che rimane in bilico con il Sassuolo e che anche la Juventus ha messo nel mirino.

Una Juventus che però non si potrebbe fermare a mettere il bastone tra le ruote per l’ex giallorosso cresciuto a Trigoria e per il quale la Roma ha un 30% su una eventuale rivendita. Ma anche per un altro elemento che Pinto avrebbe messo nel mirino da un poco di tempo e che gioca in Serie A e che, più passa il tempo e più il prezzo del cartellino aumenta.

Calciomercato Roma, la situazione Hjulmand

Il nome lo avrete capito, parliamo di Hjulmand, il centrocampista del Lecce che Pantaleo Corvino quasi non vede l’ora di cedere per piazzare non solo una plusvalenza importante ma anche per piazzare tutti qui colpi che al Lecce servono per il prossimo anno. Si è parlato, fino al momento, di una cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 15 milioni di euro, ma senza dubbio questa potrebbe lievitare nel tempo, e questo tempo va da qui alla fine della stagione.

E oltre la Roma, come sappiamo, visto che del giocatore se ne parlava già dallo scorso mese di gennaio, ci sarebbe anche la Juventus. Anzi, c’è anche la Juventus secondo TuttoSport in edicola questa mattina. I bianconeri infatti lo hanno messo anche nel mirino soprattutto se non dovessero riuscire ad arrivare a Frattesi. Ma anche nel caso di colpo dal Sassuolo, le attenzioni potrebbero rimanere, soprattutto perché da quelle parti non conoscono il futuro di Rabiot.