Calciomercato Roma, nuovi contatti e fumata nera: salta la firma

Calciomercato Roma, iniziati i nuovi contatti ma la fumata per il momento è nera. A rischio la firma

Lui a parole quando indizio lo ha mandato. Soprattutto dopo la gara contro la Sampdoria. Dopo è stato decisivo con la rete che ha spaccato e indirizzato il match. Ma da qui a dire che Wijnaldum, l’anno prossimo, rimarrà in giallorosso, ce ne passa. Non tanto per quelli che sono gli 8 milioni di euro che la Roma dovrebbe versare nelle casse del Psg ma soprattutto per lo stipendio che l’olandese dovrebbe percepire per un’altra stagione in Francia.

Lui il suo passo, lo scorso anno, lo ha fatto, riducendosi l’ingaggio per venire alla Roma. Ma adesso le cose diventano complicate, perché rinunciare di nuovo a tanti soldi non è facile per nessuno. Bisognerà trovare una soluzione, e bisognerà senza dubbio convincere anche Mourinho a rimanere, perché secondo Repubblica in edicola questa mattina, anche il futuro mercato della Roma dipende da quella che sarà la decisione dello Special One.

Calciomercato Roma, ecco la situazione attorno a Wijnaldum

E Pinto in tutto questo non vuole rimanere indietro, tant’è che avrebbe iniziato i colloqui con il giocatore per capire se ci sono i margini di una trattativa che lo potrebbe far rimanere a Trigoria anche il prossimo anno. Magari con un contratto lungo nel tempo e inserendo bonus importanti dentro l’accordo.

Sarebbe questa la soluzione che il gm avrebbe in mente, anche perché non ci sono altre piste percorribili a quanto pare per Wijnaldum. Pensare di dare 10 milioni di euro all’anno – che sono i soldi che l’olandese avrebbe garantiti per un’altra stagione dal Psg – è una cosa utopistica, che nessuno ha in mente di poter fare. Ecco perché la soluzione è quella di trovare un accordo lungo, lavorando ai fianchi del calciatore e del suo entourage. Insomma, non una trattativa semplice e nemmeno una trattativa