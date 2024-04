Udinese-Roma, infortunio e sostituzione immediata De Rossi

Udinese-Roma, sostituzione lampo e nuova tegola per De Rossi: ecco cosa è successo.

Nei pochi minuti a disposizione di Udinese e Roma per il recupero della gara interrotta lo scorso 14 aprile in seguito al malore di Ndicka, si segnala la sostituzione quasi immediata di Daniele De Rossi, intorno all’87esimo minuto di gioco. Dopo aver palesato qualche smorfia per insofferenza fisica, Chris Smalling ha infatti lasciato il terreno di gioco, facendo posto a Diego Llorente.

Per ora la problematica parrebbe interessare la regione inguinale. Seguiranno aggiornamenti.