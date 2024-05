Ds Roma, De Rossi accontentato: la data dell’annuncio

La Roma torna questa sera in campo allo stadio Olimpico, contro la Juventus di Allegri. Su un binario parallelo si muovono le manovre della famiglia Friedkin.

Questa sera la Roma torna allo stadio Olimpico, per il posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Sarà l’ultimo big match stagionale in casa per la squadra guidata da Daniele De Rossi, pronta ad affrontare la Juventus di Massimiliano Allegri. I due tecnici si sono scambiati attestati di stima in conferenza stampa, sottolineando l’importanza fondamentale della gara di stasera. Nell’attesa della sfida dello stadio Olimpico, arrivano importanti novità in merito alle manovre dirigenziali della famiglia Friedkin.

La stagione della Roma è stata divisa in due fasi nel mese di gennaio. Ad inizio anno c’è stato l’annuncio dell’addio con Tiago Pinto, che al termine della sessione di calciomercato invernale ha salutato tutti a Trigoria. Ancora prima c’è stato l’esonero di José Mourinho, rapidamente passato dall’ipotesi di rinnovo alla rottura con la proprietà Friedkin. La presidenza statunitense, che ha scelto e già confermato Daniele De Rossi in panchina per il futuro, sembra aver rotto gli indugi anche sulla figura che sostituirà il dirigente portoghese. Ecco quando dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale intorno al nuovo direttore sportivo.

Calciomercato Roma, scelto il nuovo direttore sportivo: annuncio in arrivo

Tra la sfida alla Juventus ed il ritorno in casa del Bayer Leverkusen potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del rinforzo in dirigenza giallorossa. Secondo quanto scrive il quotidiano ‘La Repubblica’, la prossima settimana la Roma annuncerà il direttore sportivo in via ufficiale.

Sono tanti i profili accostati alla dirigenza giallorossa. Dalle piste in Serie A che portano all’ex Burdisso, o a Modesto dal Monza, fino a parecchi nomi stranieri. Lo stesso De Rossi aveva invitato in conferenza stampa la società a seguire il modello Bayer Leverkusen e secondo il quotidiano la proprietà Friedkin ha virato verso una figura esperta negli algoritmi ed aderente al modello auspicato da DDR.