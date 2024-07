Roma, Daniele De Rossi usufruisce immediatamente di un nuovo rinforzo. Il giocatore si è già presentato a Trigoria con anticipo

Vacanze finite per tutti, anche per quelli che avevano giocato all’Europeo. Lo scorso 24 luglio si sono uniti di nuovo al gruppo giallorosso i vari italiani che hanno partecipato alla dimenticabile spedizione tedesca degli azzurri. Quindi all’appello, di tutti questi, ne mancava solamente uno.

Parliamo di Celik, esterno destro che con la Turchia si è spinto fino ai quarti di finale. Il giocatore era in permesso almeno fino a domani, ma ha preso una decisione che sicuramente ha fatto venire il sorriso a DDR, che come sappiamo oggi ha anche “preparato” l’amichevole in programma domani pomeriggio a Trigoria contro il Tolosa. Questo match si sarebbe dovuto giocare ad Ancona, ma per motivi di ordine pubblico quell’appuntamento è stato annullato e i francesi si presenteranno dentro il quartier generale giallorosso.

Celik si taglia le vacanze

Celik, quindi, ha deciso di tagliarsi di un giorno le vacanze rispetto al previsto. Avrebbe avuto la facoltà, oggi, di tenersi ancora libero in attesa di unirsi al gruppo nella giornata di domani, e invece rientro anticipato e subito a lavoro agli ordini di De Rossi, che magari lo potrebbe utilizzare anche con una certa continuità nel corso della prossima stagione.

Anche perché al momento è praticamente l’unico in quel ruolo, vista la situazione che si è creata con Karsdorp che è in uscita e per il quale la Roma sta cercando di trovare una sistemazione. Al momento però l’olandese ha rifiutato l’Aek Atene, quindi sta bloccando quello che dovrebbe essere un altro movimento in entrata. Celik quindi anticipa tutti e torna a lavoro. Un buon segnale per De Rossi e per tutta la Roma.