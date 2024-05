Doppio colpo Roma: incontro galeotto e Juve KO

La Roma lavora in vista della prossima stagione e si avvicina un doppio rinforzo dirigenziale per la proprietà Friedkin. La foto dell’incontro è un indizio clamoroso sul futuro prima della Juve.

Le strade tra la Roma e la Juventus non si intrecciano solo sul rettangolo da gioco. Le due squadre si affronteranno domani sera, nel posticipo dello stadio Olimpico valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Il big match mette in palio punti decisivi nella corsa al piazzamento in Champions League. Se da una parte la squadra bianconera con una vittoria conquisterebbe la certezza matematica della qualificazione alla massima competizione europea, dall’altra quella giallorossa è obbligata a fare risultato per respingere gli assalti di Atalanta e Lazio alle sue spalle in classifica.

Dalla qualificazione alla prossima Champions League passerà per forza di cose anche il calciomercato estivo delle due squadre. La Juventus deve ancora sciogliere i dubbi sul futuro in panchina, Allegri ha il contratto in scadenza nel 2025 e l’ombra di Thiago Motta continua a gettare ombre sul suo destino in vista della prossima stagione. Dal canto suo la Roma, che ha già confermato Daniele De Rossi dopo i primi mesi, deve però colmare diverse caselle nell’organigramma societario. Quella più ingombrante riguarda il nuovo Direttore sportivo, con l’erede di Tiago Pinto ancora sconosciuto in vista dei mesi estivi di mercato.

Calciomercato Roma, doppio rinforzo in società: Burdisso incontra Fratini

Non è escluso che la proprietà Friedkin al termine della stagione annunci diversi arrivi dirigenziali in casa Roma. Riflettori puntati sull’argentino, ex difensore giallorosso, Nicolas Burdisso. Il sudamericano è attualmente direttore tecnico della Fiorentina ma il suo ritorno a Trigoria continua a prendere quota.

Un altro nome accostato alla lista dei desideri dei Friedkin è quello dell’osservatore Michele Fratini. Il talent scout piace anche a Giuntoli, in un nuovo duello di mercato tra Roma e Juventus all’orizzonte. Come evidenziato su ‘X’ dall’inviato Maurizio Russo, di Calciomercato.it, i due si sono incontrati a cena a Firenze nei giorni scorsi. La didascalia della foto, postata dallo stesso Fratini, potrebbe essere un doppio indizio sul futuro, con l’accento romanesco messo dallo scout sui propri social: