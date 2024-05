Conte al posto di Thiago Motta: contratto triennale sul piatto

Il futuro di Antonio Conte potrebbe rivelarsi strettamente collegato a quello di Thiago Motta. L’incrocio non passa inosservato

Maggio si è spesso rivelato il mese degli allenatori per l’enorme numero di trattative che vede protagonisti proprio i tanti tecnici alla ricerca di nuovi stimoli. Anche quest’anno lo scenario non è affatto cambiato. A ricoprire un ruolo tutt’altro che irrilevante in un mosaico ancora tutto da comporre sarà sicuramente Antonio Conte.

Accostato a diversi club di Serie A, il tecnico salentino non ha ancora sciolto le riserve. Sedotto ed abbandonato dal Milan, che ha preferito virare su altri profili, l’ex CT della Nazionale non ha trovato l’accordo neanche con il Napoli, almeno per il momento. Non è un caso che nelle ultime ore l’opzione Premier League sia ritornata a farsi strada con impeto. Tramite un suo intermediario, infatti, l’ex CT della Nazionale si è infatti proposto al Chelsea che non ha ancora sciolto le riserve su Pochettino. Tuttavia, non è escluso che per Conte possa farsi strada una nuova ipotesi, sempre in Premier League.

Conte al Manchester United: niente Thiago Motta, le ultime dalla Spagna

Alla luce degli ultimi risultati tutt’altri che incoraggianti, una conferma di ten Hag alla guida della panchina del Manchester United non è affatto sicuro. O meglio, si potrebbe materializzare soprattutto in assenza di alternative concrete. Ed è qui che il profilo di Conte potrebbe ritornare in auge.

Come evidenziato da todofichajes.com, infatti, i Red Devils sarebbero intenzionato a mettere sul piatto un contratto triennale per convincere l’ex allenatore di Inter e Juventus. Dopo aver sondato diverse piste – Inzaghi e Thiago Motta in primis – lo United sembrerebbe essere orientato a fiondarsi con Conte nel caso in cui si creassero le condizioni propizie per un addio anticipato di ten Hag. Al termine dell’ennesima stagione vissuta tra alti e bassi, il club di Manchester potrebbe avallare dunque l’ennesima rivoluzione della sua storia recente. Anche Antonio Conte monitora il da farsi con attenzione. Seguiranno aggiornamenti.