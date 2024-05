Sgasata Roma, 20 milioni e addio Juve

Calciomercato Roma, sgasata giallorossa in Serie A e Juventus avvisata. La richiesta economica per il colpo in estate è di 20 milioni di euro.

Il campionato di Serie A vede il traguardo stagionale sempre più vicino. Novanta minuti separano le squadre italiane dal sipario sulla stagione 2023-24, dominata dall’Inter che ha conquistato il ventesimo scudetto. La rincorsa della Juventus è durata solo metà stagione, con la squadra bianconera che si è consolata con la vittoria della Coppa Italia, prima dell’esonero ufficiale di Massimiliano Allegri. In vista della sessione estiva di calciomercato Cristiano Giuntoli potrebbe dovere fare i conti con la concorrenza della Roma nel campionato italiano.

Per la Juventus si avvicina la nuova era dopo l’esonero di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è stato sollevato dalla panchina bianconera, affida a Paulo Montero come traghettatore per le ultime due di campionato. Il prossimo calciomercato estivo, in attesa di conferme definitive sul nuovo corso in panchina, sarà tutto targato Cristiano Giuntoli. Il dirigente bianconero è a caccia di diversi colpi per ogni zona del campo, dalla porta fino al pacchetto offensivo, passando inevitabilmente per il centrocampo.

Calciomercato Roma, suggestione Frendrup: Juve avvisata

In questa ottica sia sul taccuino della Juventus che su quello del Milan è stato segnalato il profilo di Morten Frendrup. Il danese classe 2001 è stato uno dei trascinatori per costanza e qualità della stagione della squadra guidata da Alberto Gilardino.

Il centrocampista danese ha messo a referto 35 presenze e 2 reti nella sua seconda stagione in Serie A. Prestazioni che hanno acceso i riflettori del mercato italiano sul classe 2001, su cui non è escluso piombi anche la Roma di De Rossi in vista della prossima stagione. Il Genoa si aspetta un’offerta da almeno 20 milioni di euro per cedere in estate il centrocampista danese, che rappresenterebbe il giusto rinforzo per un tassello da box to box in mezzo al campo.