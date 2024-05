Roma, finiscono in tribuna: doppio addio già scritto

Calciomercato Roma, Daniele De Rossi semina indizi nell’ultima sfida allo stadio Olimpico. Doppia assenza nella sfida al Genoa di Gilardino e addio già scritto in vista della sessione estiva.

La Roma torna in campo allo stadio Olimpico per l’ultima gara casalinga della stagione. Giallorossi che ospitano il Genoa di Alberto Gilardino, avversario che all’andata aveva vinto per 4-1 la sfida dello stadio Marassi. Roma obbligata alla vittoria per blindare il quinto posto dopo il pareggio della Lazio in casa dell’Inter, ma la sfida dell’Olimpico è stata fin qui ostica per la squadra guidata da De Rossi. Zero a zero all’intervallo, mentre il tecnico giallorosso semina indizi pesanti in ottica calciomercato estivo.

Ultima gara stagionale della Roma allo stadio Olimpico e possibile ultima apparizione per tanti protagonisti in maglia giallorossa. Sembra scontato l’addio a Romelu Lukaku, destinato a tornare al Chelsea di passaggio dopo il termine del prestito annuale. Da sciogliere anche i dubbi sul futuro di Paulo Dybala, partito in panchina nella sfida dell’impianto sportivo del Foro Italico. Destinati a partire senza pochi dubbi e rimorsi sono diversi giocatori, tra cui spicca Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, che soffre di un affaticamento muscolare, non è stato convocato da De Rossi per l’ultima allo stadio Olimpico, al pari di Rick Karsdorp. A riferirlo è il sito Laroma24.it.