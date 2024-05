Rinnovo UFFICIALE prima di Roma-Genoa: firma biennale

Annuncio ufficiale e firma biennale prima di Roma-Genoa. Arriva la comunicazione in diretta del dirigente che svela il prolungamento contrattuale per altri due anni.

La Roma torna in campo per l’ultima sfida allo stadio Olimpico della stagione. La squadra giallorossa ospita il Genoa di Alberto Gilardino, che ha messo in difficoltà tante grandi squadre nel campionato italiano. La stessa Roma venne schiantata nella sfida d’andata del Marassi, avendo la meglio per 4-1 sulla squadra allenata all’epoca da José Mourinho. Ora i giallorossi cercano una vittoria che blinderebbe il quinto posto in classifica dopo il pareggio della Lazio in casa dell’Inter, e subito prima della gara c’è stato un annuncio ufficiale sul rinnovo contrattuale già firmato.

Una sola vittoria nelle ultime sette gare per la Roma di Daniele De Rossi, chiamata a chiudere al meglio la stagione di fronte al pubblico di casa. Allo stadio Olimpico arriva il Genoa targato Alberto Gilardino, una delle rivelazioni della stagione in Serie A. I due tecnici hanno riservato diverse sorpresa dal primo minuto, in casa giallorossa è in panchina Paulo Dybala, in casa rossoblù è partito inizialmente fuori Albert Gudmundsson. Subito prima del fischio d’inizio c’è stato l’annuncio ufficiale sul rinnovo già firmato prima della sfida dello stadio Olimpico, penultima gara della stagione.

Rinnovo Gilardino prima di Roma-Genoa, l’annuncio UFFICIALE del DS rossoblù

In casa ligure c’è stato il rinnovo biennale di Alberto Gilardino, che raccoglie quanto di buono seminato nella sua prima stagione da tecnico in Serie A. La squadra ligure ha da tempo blindato la salvezza e nel girone di ritorno ha avuto un ruolino di marcia da zona Europa.

A svelare la firma sul nuovo contratto in casa Genoa è stato il Direttore sportivo Marco Ottolini. Il dirigente del Grifone ha parlato ai microfoni DAZN nel prepartita dello stadio Olimpico, annunciando il prolungamento del contratto del classe ’82. Ecco le parole di Ottolini alla tv privata subito prima del fischio d’inizio di Roma-Genoa: Gilardino ha firmato? “Sì, questa mattina ha firmato il contratto. Possiamo dire che è ufficiale, sarà l’allenatore del Genoa per i prossimi due anni“.