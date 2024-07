Infortunio e stop di tre settimane: la Roma pesca il coniglio dal cilindro

In procinto di definire la trattativa con la Juventus per Matias Soulé, la Roma vuole rinforzare anche altri settori del campo. Ecco cosa sta succedendo

I giorni della Roma. Sia in entrata che in uscita i giallorossi hanno impresso un’accelerata importante a diverse trattative. Lo sprint impresso alla trattativa per portare Soulé nella Capitale ha tracciato la strada. Ma Ghisolfi non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. Complice anche un mercato partito a rilento, il DS giallorosso sta provando a stringere i tempi per l’acquisto di un nuovo terzino destro.

Nelle ultime ore – complice l’evolvere della situazione legata ad Assignon – la Roma si prepara ad affondare il colpo per Marc Pubill dell’Almeria. Nella giornata di oggi è previsto un incontro tra le parti per capire la fattibilità di un’operazione che presenta non pochi ostacoli. Legato al club spagnolo da un contratto in scadenza nel 2029, il laterale destro è seguito con attenzione dal Newcastle. Sulle tracce di Pubill era segnalato anche il Bologna, che in attesa di conoscere l’esito degli esami strumentali a cui si sarebbe sottoposto Holm, ha scandagliato il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti. A tal proposito emergono dettagli degni di nota.

Calciomercato Roma, due-tre settimane di stop per Holm: via libera Ghisolfi per Pubill

Come comunicato dal club felsineo con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, gli esami a cui è stato sottoposto Holm hanno mostrato un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Scongiurato il rischio di lesioni maggiori, l’ex terzino dello Spezia dovrà osservare un periodo di riposo di 2-3 settimane.

Salvo nuovi dietrofront, dunque, Sartori non dovrebbe essere costretto ad intervenire nuovamente sul mercato per rimpolpare l’out destro. Una buona notizia per la Roma che, almeno in linea teorica, potrebbe fare i conti con un avversario in meno nella corsa a Pubill.