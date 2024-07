Maxi scambio con la Juve: bomba da 50 milioni in Serie A

Accordo totale e operazione complessiva da 50 milioni di euro, scambio clamoroso in Serie A.

Continuano ad essere numerose le questioni in grado di tenere elevata l’attenzione in casa Juventus, alla luce delle ben note esigenze di Giuntoli e colleghi di assecondare le richieste di Thiago Motta. Arrivato circa un mese fa in quel di Torino, l’ex Bologna si è visto regalare importanti colpi da parte del direttore sportivo, soprattutto in una zona centrale di campo che, al netto della perdita di Rabiot, ha fatto registrare gli arrivi di Thuram e Douglas Luiz.

Il grande pallino del mondo Juventus tutto resta, però, quello di Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta da tempo individuato per irrobustire la regione centrale di campo, apportandole ulteriore qualità, assist, gol e inserimenti. Trattare con una squadra come quella bergamasca non è mai semplice e, nel corso delle ultime ore, le stesse parole del Presidente Percassi parrebbero aver evidenziato come un’uscita dell’olandese sia impronosticabile.

Koopmeiners alla Juventus, affare da 50 milioni e scambio con l’Atalanta

Il classico gioco delle parti, con ogni probabilità volto a rendere noto alla Juventus di non voler scendere a compromessi per un giocatore di grande qualità e spessore. Lo ricordano bene i più e meno recenti esempi che, spesso, hanno visto l’Atalanta decidere di non scendere compromessi, con la bottega Percassi divenuta tra le più prestigiose e care del nostro campionato.

Proprio per lo stesso Koopmeiners, ad esempio, si possono ricordare le passate avances del Napoli, rimaste tali e non concretizzatesi a causa delle elevate ma giustificate richieste giunte dalla Lombardia. In una parentesi di calciomercato che sta vedendo la Juventus accelerare le trattative in uscita, con Huijsen prossimo al salutare Torino, arrivano sul centrocampista dell’Atalanta novità di non poco conto.

Secondo Edoardo Mecca, infatti, i bianconeri, che hanno già l’accordo col calciatore, potrebbero spingersi a offrire circa 50 milioni di euro, inserendo altresì nell’affare alcuni giovani dell’U23.