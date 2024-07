Calciomercato Roma, effetto domino Guardiola: ecco il nuovo bomber

Nuovo bomber da 60 milioni, effetto domino Guardiola-De Rossi: gli ultimi aggiornamenti in casa Roma.

Continua la ricerca al centravanti in casa Roma, dove Ghisolfi e colleghi, più genericamente, sono da tempo sulle tracce di profili potenzialmente prelevabili alle giuste condizioni per aumentare il peso e le qualità di un attacco che potrebbe presto arricchirsi con il brevilineo talento della Juventus, Matias Soulé.

Il nome dell’argentino, dopo la mini-telenovela Chiesa, è stato sicuramente uno dei più caldi, con la volontà dell’ex Frosinone decisiva nell’anteporre i giallorossi davanti a tutte le altre possibilità palesategli dopo la bella stagione trascorsa in Ciociaria. Oltre alle fasce offensive, però, la Roma è ben consapevole di dover fare i conti in modo definitivo con quella questione centravanti iniziata ufficialmente con il mancato riscatto di Lukaku, del quale si sapeva in realtà già da tempo. Le difficili condizioni del Chelsea, unitamente a carta di identità e ingaggio, hanno per ora portato la Roma a valutare altri nomi per questo ruolo.

Calciomercato Roma, anche l’Atletico su Julian Alvarez: 60 milioni e possibile intreccio con Dovbyk

Una grossa discriminante potrebbe essere legata anche la decisione definitiva sul futuro di Abraham, oltre alle capacità di Ghisolfi e colleghi nel saper sfruttare e cogliere eventuali e giusti incastri per mettere nelle mani di De Rossi un elemento pronto e funzionale. La lista di nomi non è certamente stata fino a questo punto esigua e ha visto accostati alla Roma una pluralità di profili talvolta anche differenti.

A generare una certa attesa, in particolar modo, è adesso lo scenario Dovbyk, nato quasi a sorpresa nel corso di questi ultimi giorni. Il centravanti del Girona, capocannoniere dell’ultima stagione in Liga, resta vicino all’Atletico Madrid, ma alcune distanze tra le parti hanno permesso alla Roma, quantomeno, di affacciarsi su una finestra che risulta, ad ogni modo, suggestiva quanto complicata.

Da segnalare, intanto, lo scenario riferito dal The Atheltic, che inserisce anche l’Atletico Madrid nella lista di interessate a Julian Alvarez, centravanti di riserva del Manchester City, ben apprezzato da Guardiola e altrettanto diverso dall’inamovibile Haaland. L’argentino, dal proprio canto, sarebbe alla ricerca di opportunità lavorative diverse, che gli garantiscano maggiore continuità.

Le pretese di circa 60 milioni di sterline da parte dei Citizens, oltre che a confermare l’importanza del giocatore, evidenziano anche le difficoltà di un affare che permette di annoverare Chelsea e PSG tra le interessate. La presenza dell’Atletico Madrid, ad ogni modo, va tenuta d’occhio anche ai fini di un intreccio con Dovbyk, al quale la Roma continua a guardare con interesse. Seguiranno aggiornamenti.