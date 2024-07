5 milioni e visite mediche prenotate, ha già salutato la Roma

Ha già salutato la Roma, firma da 5 milioni in Arabia Saudita: visite mediche fissate e addio ‘scontato’.

Continuano ad essere più che numerosi i fattori di nobile interesse in casa Roma, alla luce delle diverse questioni con le quali Ghisolfi e colleghi devono fare i conti nel corso di un calciomercato in pieno svolgimento e in attesa di un campionato ormai distante meno di un mese. Dopo una parziale fase di stallo, che aveva comunque visto gli addetti ai lavori di Trigoria lavorare sulle uscite e osservare le possibilità di incastri e affondi, la Roma parrebbe essere entrata nel vivo di una parentesi che potrebbe a breve generare non poche novità.

Lo ricordano bene alcuni dei più recenti scenari di mercato, restituenti la forte consapevolezza rispetto alle richieste di De Rossi di assistere a interventi soprattutto nella regione offensiva di campo, dove a Paulo Dybala e compagni potrebbero ben presto fare compagnia nobili presenze. Il nome più caldo, ovviamente, resta quello di Matias Soulé, in grado di superare, non solo mediaticamente, anche quello di Federico Chiesa. Senza dimenticare, poi, dello scenario a sorpresa Dovbyk e degli altri movimenti potenziali sulle corsie arretrate, in queste ore si segnalano, però, novità di non poco conto anche sul fronte degli addii.

Calciomercato Roma, Azmoun va in Arabia: firma da 5 milioni con lo Shabab Al-Ahli

Da diverso tempo, infatti, la Roma era consapevole di dover salutare diversi dei giocatori messi a disposizione di Mourinho, prima, e De Rossi, poi, nel corso della passata stagione. Uno dei più noti, ovviamente, era quello di Romelu Lukaku, il cui ingaggio, parallelamente a stipendio ed età, hanno confermato la decisione della Roma di non riscattarlo.

Oltre a quella del belga, però, anche l’esperienza di Azmoun nella capitale dovrebbe essere stata solo di passaggio. Approdato quasi a sorpresa dal Bayer Leverkusen, l’iraniano è rimasto ai margini del progetto tedesco, senza, però, per questo spingere la Roma a indagarne i margini per un ritorno a Roma. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, inoltre, l’ex Zenith sarebbe più che vicino a lasciare l’Europa.

Azmoun, infatti, avrebbe accettato l’offerta dello Shabab Al-Ahli, che avrebbe trovato anche l’intesa col Bayer. Lunedì sarebbero state programmate le visite mediche, con un contratto prossimo e pronto alla sottoscrizione. I costi totali dell’operazione dovrebbero ammontare sui 5 milioni di euro.