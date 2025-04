Un’altra big italiana al Mondiale per Club: ripescaggio UFFICIALE

Emergono novità potenzialmente scioccanti in merito al tanto atteso Mondiale per Club. Ecco le ultime

Se tifosi e appassionati sono entusiasti di poter assistere al tanto chiacchierato ritorno del Mondiale per Club, per i calciatori dei vari club coinvolti significa da una parte potersi certamente confrontare su un palcoscenico blasonato e di particolare prestigio, dall’altra proseguire sostanzialmente senza soluzione di continuità una stagione già di per sé piuttosto impegnativa, complice la presenza di tre competizioni e in particolare del nuovo format della Champions, capace di incrementare sensibilmente la quantità di match da disputare.

Una stagione a dir poco impegnativa, che ha costretto ai ferri corti quelle rose non particolarmente lunghe, come ad esempio quella a disposizione di Simone Inzaghi. Difatti, alla luce dell’età media dell’organico nerazzurro e dell’esigua quantità di calciatori a disposizione, la permanenza in ben tre competizioni dell’Inter appare sostanzialmente come un piccolo miracolo sportivo.

Discorso diverso per la Juventus di Igor Tudor, che vedrà nella competizione estiva un’occasione per redimersi da un’annata in cui la forbice tra investimenti compiuti e risultati ottenuti appare tragicamente ampia. Ora, tuttavia, sono emerse novità di rilievo su uno sviluppo sino ad oggi soltanto accennato, ma che, nelle scorse ore, ha assunto lineamenti sorprendentemente credibili.

Mondiale per Club, il Milan in corsa per il ripescaggio

L’esclusione ufficiale del Leon a causa della proprietà condivisa con il Pachuca ha generato una caccia alla possibile sostituta che, secondo quanto riportato da ‘El gol digital’, potrebbe essere il Barcellona di Lamin Yamal, per via dei rinomati traguardi raggiunti durante l’era ‘Messi’.

Tuttavia, secondo quanto affermato da calciomercato.it, non sarebbe da escludere la possibilità che venga preso anche in considerazione il Milan di Furlani e Ibra, che dalla sua ha una luccicante storia di trionfi europei in grado di garantirgli un’appeal non indifferente in palcoscenici internazionali.

I rossoneri non possono di certo vantare una rosa altisonante quanto quella dei blaugrana (basti pensare a Rafinha, Lewandowski o lo stesso Lamin Yamal, da molti attualmente considerato il calciatore più forte al mondo per via di dosi di creatività e qualità difficilmente riscontrabili in altri esponenti del calcio contemporaneo), ma non ci si può di certo lamentare, vista la presenza di elementi del calibro di Tijani Reijnders, Christian Pulisic o Mike Maignan.

A parlare tuttavia sarebbe soprattutto il luccicante passato dei rossoneri, che potrebbe permettere ai tifosi milanisti di tornare a sperare dopo una stagione a dir poco opaca.