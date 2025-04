Calciomercato Roma, il nuovo DS ha scelto Allegri

Il nome di Massimiliano Allegri è caldissimo in questo momento e sta girando su più tavoli, non solo quello della Roma: l’ultima novità riguarda la futura del nuovo ds

L’ex tecnico della Juventus è il preferito di molti, considerando il pedigree di valore e l’anno sabbatico appena trascorso che ha fatto ricrescere le motivazioni di lanciarsi in una nuova sfida. Per Allegri sembra esserci sempre più la chance di rimanere in Serie A.

In Serie A ci sono diverse squadre che devono cambiare allenatore in vista della prossima stagione. Un grandissimo rimescolamento di carte, in cui c’è dentro anche la Roma. Ranieri e Ghisolfi hanno presentato la famosa lista sul tavolo dei Friedkin, che ora devono annunciare il nome prescelto. La sensazione è che si possa arrivare anche ad un colpo di scena clamoroso, come avvenne nel 2021 con José Mourinho. Dan Friedkin adora i cambi improvvisi, le scelte teatrali e l’impatto cinematografico. Il nome più gettonato in tal caso sarebbe quello di Carlo Ancelotti, se mai, come sembra, dovesse lasciare il Real Madrid.

Subito dietro ci sarebbe Massimiliano Allegri, accostato più volte alla panchina giallorossa, ma poi sempre finito altrove. Allegri vuole tornare ad allenare e non ha mai nascosto il suo gradimento per una piazza importante come quella della Capitale. Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, però, e per questo alla fine l’ex Juve potrebbe accasarsi altrove.

Il Milan ha scelto Tare come ds: per la panchina il suo favorito è Massimiliano Allegri

Secondo quanto riportato dai colleghi di SportMediaset, il Milan sta definendo gli ultimi dettagli della sua trattativa con Igli Tare. Alla fine il nuovo direttore sportivo dei rossoneri dovrebbe essere l’ex Lazio, che ha vinto la concorrenza di Paratici e Berta, non per scelta iniziale ma per l’impossibilità di trovare un accordo con gli altri due. I colloqui con Furlani sono andati avanti da tempo e ora manca solo la firma ufficiale. Martedì c’è stato un incontro di diverse ore a Roma tra loro e sembra che tutto sia filato per il verso giusto.

Si inizia a parlare anche di quelle che potrebbero essere le scelte tecniche, a partire dal futuro allenatore, che dovrà prendere il posto di Sergio Conceinçao. Tare vuole Max Allegri sulla panchina del Milan, più di Sarri, più di altri nomi esotici. Un profilo importante, che già conosce l’ambiente, per tornare grandi da subito. In questo momento, sempre a meno di clamorosi colpi di scena, l’ipotesi Roma per il livornese è più remota.