Tonali subito in Serie A: scambio accettato

Nuova indiscrezione di mercato sul centrocampista ex Milan, in forma smagliante: lo scambio lo riporta in Italia

All’Inferno e ritorno. C’è un qualcosa di magico, di suggestivo, di incredibile, nella parabola di Sandro Tonali, uno dei talenti più fulgidi prodotti dal calcio italiano negli ultimi anni. Dopo il grande salto dal Brescia al Milan, datato ormai quasi 5 anni fa, il centrocampista nativo di Lodi ha tenuto fede alle alte aspettative riposte sul suo conto.

Valorizzato da Stefano Pioli, col quale ha conquistato un forse inaspettato – ma meritato – Scudetto nel maggio del 2022, il giocatore è stato poi ceduto al Newcastle nell’estate della grande rivoluzione, quella iniziata sì col rinnovo di Rafael Leao fino al 2028, ma anche con gli addii di Paolo Maldini e di Frederic Massara. Era il giugno del 2023, ma sembra passata una vita.

Nemmeno il tempo di ambientarsi nella nuova realtà inglese – l’impatto era stato comunque positivo – che il calciatore è stato travolto dallo scandalo scommesse: una pagina buia che negli ultimi giorni si è arricchita di un nuovo capitolo grazie al nuovo filone portato avanti dalla Procura di Milano.

Tonali, come noto, fu condannato a dieci mesi di stop dai campi, più altri otto di prescrizioni alternative, oltre ad un’ammenda di 20mila euro. Rientrato in campo il 1 settembre con la maglia di quel Newcastle che mai lo ha abbandonato durante il periodo più buio, il centrocampista si è ripreso tutto con gli interessi: titolare indiscusso dei Magpies, capace di alzare al cielo un trofeo (la Carabao Cup, vinta contro il Liverpool) dopo 70 anni di astinenza, Tonali è tornato ad essere anche il faro della Nazionale azzurra.

Juve a tutta per Tonali: pronto lo scambio con Douglas Luiz

Addirittura devastante nelle recenti uscite in campionato col suo club – fantastici i due gol realizzati nelle ultime gare – Tonali non è mai uscito dai radar di chi ancora lo rimpiange (il Milan, la sua ex squadra) e soprattutto della Juve, disposta davvero a tutto pur di riportarlo in Italia. La valutazione del club inglese, si sa, è nell’ordine dei 70 milioni di euro, ma il Football Director bianconero Cristiano Giuntoli ha già una strategia in mente per strapparlo alla facoltosa società britannica.

Già deludente nella consistente parte di stagione agli ordini di Thiago Motta, il brasiliano Douglas Luiz è stato addirittura escluso da qualsivoglia minutaggio in campionato da quando è arrivato Tudor. Ufficialmente per un infortunio al bicipite femorale nella prima gara del croato contro il Genoa, solo per scelta tecnica nelle due successive.

Molto stimato in Inghilterra, dove ha lasciato un ottimo ricordo grazie alle ottime prestazioni con la maglia dell’Aston Villa, il sudamericano è LA pedina di scambio perfetta per abbassare l’esoso cash che il Newcastle chiede per Tonali. Con buona pace del sorprendente Nottingham Forest, già dato sulle sue tracce da ‘La Gazzetta dello Sport‘, che però rilancia anche con forza l’idea di Giuntoli di ‘sacrificare’ l’esubero tecnico prelevato a suon di milioni dai Villans la scorsa estate.