Tonali ritorna in Serie A, colpo di scena: Juventus fregata dalla rivale

La traccia di mercato che vede coinvolta la Juventus sul fronte Tonali si arricchisce di un altro particolare: non si torna più indietro

Dopo il pari rimediato domenica sera allo Stadio Olimpico contro la Roma di Claudio Ranieri, di fatto, la Juventus è attesa da un’altra gara molto importante. La ‘Vecchia Signora’, infatti, giocherà sabato sera all’Allianz Stadium contro il Lecce di Marco Giampaolo.

Quella contro i salentini, ovviamente, è sulla carta meno complicata rispetto al match con la Roma, ma bisogna considerare anche la grande fame di punti del Lecce. Quest’ultimo è infatti in piena lotta per evitare la retrocessione nel campionato di Serie B.

La Juve, però, deve assolutamente battere il Lecce per cercare di rientrare tra le prime quattro posizioni. Per la ‘Vecchia Signora’, di fatto, è fondamentale qualificarsi all’edizione dell’anno prossimo della Champions League per essere competitiva al massimo nella prossima sessione estiva di calciomercato. Nel frattempo, però, bisogna registrare delle novità su uno dei giocatori accostati alla squadra bianconera: Sandro Tonali.

Calciomercato Juve, la big della Serie A continua a premere per Sandro Tonali: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato della redazione del ‘Quotidiano Nazionale’, infatti, il centrocampista italiano tra le valutazioni per il suo futuro c’è anche quella di tornare nel campionato di Serie A. Tuttavia, i costi dell’operazione per riportare Sandro Tonali in Italia sarebbero davvero esosi.

Il Newcastle, infatti, vorrebbe almeno 70 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Sandro Tonali. Oltre al cartellino, però, bisogna registrare anche l’ingaggio del calciatore: 7 milioni di euro netti a stagione più altri 2 di bonus. Per la Juve, tra l’altro, bisogna registrare un altro brutto aggiornamento, visto che il Milan continua a premere per far tornare il calciatore tra le fila rossonere.