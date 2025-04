Inzaghi al posto di Motta: firma capitale dopo l’esonero

Arriva una clamorosa indiscrezione che riguarda due allenatori molto importanti in Italia: Simone Inzaghi e Thiago Motta. Un esonero sposta tutti gli equilibri

Si va verso una firma capitale che coinvolge due tecnici di primo livello e un terzo emergente che non ha avuto la fiducia che si augurava. I risultati non troppo esaltanti stanno contribuendo alla decisione. Soprattutto l’Inter rimarrebbe spiazzata.

Mai come quest’anno ci sono le condizioni per assistere ad un rimescolamento di carte clamoroso a livello di panchine. Solo in Serie A ci sono almeno tre-quattro big che dovranno affidarsi ad un nuovo tecnico per il 2025/2026. Si tratta del Milan, della Roma, probabilmente della Juventus e forse anche del Napoli, se Conte decidesse di lasciare. La stessa Inter sembra non essere così al riparo dalle sorprese, considerando che non la concorrenza su Simone Inzaghi non manca. Il grande lavoro svolto in questi anni, anche a livello internazionale, ha fatto crescere la considerazione che le grandi squadre hanno dell’ex attaccante della Lazio.

Addirittura il suo nome è stato accostato al Real Madrid, per sostituire il partente Carlo Ancelotti, che lascerà il Bernabeu al termine della stagione. Ma per Inzaghi si sta spalancando anche un’altra opportunità, che vede in lizza anche Thiago Motta e, con percentuali minori, lo stesso Massimiliano Allegri.

Il Chelsea pensa all’esonero di Maresca: il sostituto può arrivare dalla Serie A

Quello che sta succedendo in casa Chelsea è paradossale. Negli ultimi anni sono stati investiti soldi a palate, sfiorando il miliardo di euro per i cartellini di giocatori giovani e di prospettiva. Per partire con un nuovo progetto si è deciso di contattare Enzo Maresca, tecnico rampante di scuola Guardiola e reduce da ottime cose con il Leicester. Il sesto posto attuale in Premier League, con la possibilità di fallire l’ingresso in Champions, sembra aver mutato di colpo le valutazioni della proprietà.

Dall’Inghilterra fonti autorevoli fanno sapere che non è da escludere un esonero a fine anno di Maresca, soprattutto se non entrasse tra le prime quattro. Per sostituirlo, oltre ad alcuni nomi presenti in Premer League, ci sono anche i profili di Inzaghi, Allegri e Thiago Motta. Il preferito potrebbe essere proprio il mister dell’Inter, ritenuto il più pronto, ma occhio anche all’ex Juve, giovane e con voglia di riscatto.