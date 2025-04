Agguato Svilar e nuova offerta: la Roma ha già risposto

Le insistenti voci di big europee piombate sul portiere della Roma non lasciano indifferente il club. pronto un nuovo e ricco rilancio

Forse la partita avrebbe dovuto essere chiusa prima. Forse ora avremmo solo dovuto magnificare le prestazioni di un calciatore già legatosi alla Roma per tante altre stagioni. Nel frattempo, rispetto ai dialoghi sul rinnovo di contratto iniziati diverse settimane fa, Mile Svilar ha, se possibile, aumentato ancora il suo valore di mercato. Attirando su di sé le mire di tanti top club europei disposti a ricoprirlo d’oro pur di avvalersi delle sue capacità.

Giusto un mese e mezzo fa vi raccontavamo di un accordo davvero vicino tra l’entourage dell’estremo difensore belga-serbo e la Roma: la proposta di un ingaggio triplicato rispetto a quello attuale, con l’accettazione dell’inserimento di una clausola – che il club avrebbe voluto non troppo bassa, per assicurarsi una certa protezione in caso di assalti delle big, mentre l’entourage del 25enne l’avrebbe desiderata meno ‘esagerata’, di modo da potersi liberare senza troppi affanni in caso di proposte irrinunciabili – era sembrato il giusto compromesso tra le parti. Tutto rimandato, invece. Con le sirene anglo-tedesche, aventi le sembianze di Chelsea e Bayern Monaco, sempre in agguato.

Il nodo Svilar e la decisione di Ghisolfi: nuova offerta

Innanzitutto si parte da una certezza: il portiere si trova benissimo a Roma e resterebbe volentieri nella Capitale. Lo stesso calciatore non può però restare indifferente rispetto alle ricche lusinghe provenienti dall’estero. Se da una parte, scorrendo la rassegna stampa odierna, il quotidiano ‘Repubblica‘ parla di un rinnovo ormai difficile, coi Friedkin orientati a cedere il 25enne in Premier League, dalle colonne de ‘Il Corriere della Sera‘ si descrive invece la nuova strategia del club giallorosso per trattenere il suo big.

Ghisolfi ha capito che non è il momento di tergiversare. Il dirigente transalpino sta per mettere sul piatto un quinquennale (la scadenza del nuovo accordo dovrebbe essere il 2029) con tre milioni di ingaggio annuo a salire, e con l’aggiunta di bonus facilmente raggiungibili.

Parliamo dunque di un impegno economico che sfiorerebbe addirittura i 20 milioni, se diamo per scontato il surplus determinato dagli stessi bonus. Non siamo ovviamente ai livelli degli stipendi astronomici che il Chelsea in primis potrebbe garantire al nativo di Anversa, ma risulta evidente la volontà del club capitolino di fare il possibile per non perdere una risorsa più che mai decisiva per le ambizioni della Roma. Del presente ma soprattutto del futuro.