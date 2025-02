Calciomercato Roma, nero su bianco fino al 2029: spunta la clausola

Il club giallorosso resta attivo sul fronte della costruzione di una squadra sempre più competitiva: la firma è ormai cosa fatta

Dopo aver seguito con la giusta tensione il sorteggio degli ottavi di finale – con relativo tabellone ‘tennistico’ già deciso dalla stessa urna per gli eventuali turni successivi – di Europa League, la Roma si rituffa in quel campionato che, grazie all’ottimo cammino intrapreso nelle ultime settimane, potrebbe ancora riservare delle inaspettate sorprese.

Già, perché sono davvero lontani i tempi in cui ci si voltava all’indietro per contare quanti punti di vantaggio ci fossero rispetto alla quart’ultima in classifica: ora i giallorossi puntano il loro sguardo in avanti, a caccia di un posto in Conference League. O magari in Europa League. O magari addirittura in Champions, se le agguerrite rivali dovessero continuare a perdere punti.

Il clamoroso bilancio di mister Ranieri – da quando è tornato a Trigoria la Roma ha raccolto ben 24 punti in 13 gare – autorizza sogni di gloria che però vanno confermati sul campo. Il focus principale forse resta sulla coppa, ma chissà che anche in Serie A la squadra non possa completare una rimonta che avrebbe davvero del clamoroso.

Tra gli artefici della rinascita giallorossa c’è sicuramente Mile Svilar, il portiere serbo che proprio nell’ultima gara disputata dai capitolini, quella di giovedì scorso contro il Porto, ha forse commesso l’unico grande errore (tra l’altro con la complicità di Leandro Paredes) della sua annata. La topica non ha però cambiato di una virgola le intenzioni della società sul suo conto: le parti stanno infatti dialogando da tempo per il rinnovo del contratto, e la firma del portiere è sempre più vicina.

Svilar-Roma, c’è il sì fino al 2029: il nodo clausola

Come riferisce l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, Ghisolfi ha messo sul tavolo una proposta che l’entourage dell’estremo difensore ha di fatto già accolto con soddisfazione. Il serbo, legato attualmente da un accordo fino al 2027 ad 1 milione netto all’anno, firmerà fino al 2029 con un ingaggio triplicato. Un giusto riconoscimento per un calciatore che ha fatto della costanza di rendimento e della sicurezza tra i pali i suoi punti di forza.

L’unico punto mancante nel costruttivo dialogo tra il club e gli agenti del portiere è quello dell’entità della clausola da inserire nel nuovo accordo. La Roma la vorrebbe non troppo bassa, per assicurarsi una certa protezione in caso di assalti delle big, mentre l’entourage del 25enne la vorrebbe meno ‘esagerata’, di modo da potersi liberare senza troppi affanni qualora arrivassero proposte irrinunciabili. La volontà di Svilar, ribadita nel corso di una recente intervista, è chiara: “Non ho mai pensato di andarmene, qui sto bene e mi vedo nella Capitale anche in futuro“. Tanto basta per rendere il rinnovo del contratto una pura formalità.