Il sorteggio di Europa League indicherà l’avversaria della Roma negli ottavi di finale e anche l’eventuale percorso futuro, fino alla finale di Bilbao

I giallorossi devono “scegliere” tra Athletic Bilbao e Lazio, di certo due delle avversarie più toste in tabellone, considerando che i biancocelesti hanno vinto la fase campionato, mentre gli spagnoli sono quarti in Liga e hanno lo stimolo ulteriore dell’ultimo atto in casa.

La vittoria contro il Porto per 3-2 ha regalato alla Roma il passaggio agli ottavi di finale, tra l’altro con l’accesso agli scontri diretti che avviene in tutte le competizioni europee per l’undicesimo anno di fila. Un traguardo da non sottovalutare visto quando accaduto in queste stagioni, sia in Champions, che in Europa e Conference League. Claudio Ranieri è riuscito dopo diverso tempo a passare un turno ad eliminazione e ora spera di non fermare la propria corsa.

Nell’urna di Nyon, alle ore 13, si deciderà quale percorso dovrà intraprendere la Roma per arrivare all’eventuale finale di Bilbao. Atheltic e Lazio sono infatti il primo scoglio, passato il quale ci sarebbero una tra il Fenerbahce di Mourinho o una tra Rangers e Olympiakos, in base a quello che appunto dirà il sorteggio.

Quello che è già stato fissato è lo schema delle gare di andata (6 marzo) e ritorno (13 marzo). Il primo giovedì la Roma dovrà giocare la propria partita in casa, non essendo testa di serie, mentre il ritorno sarà in trasferta. Un piccolo handicap in più, che verrebbe annullato in caso di derby.

Il sorteggio di Europa League: tutti gli accoppiamenti degli Ottavi di Finale

Ecco tutti gli accoppiamenti definiti nell’urna di Nyon. Il percorso fino a Bilbao è ormai tracciato e non resta che giocarsi le proprie carte in campo, a partire dal prossimo 6 marzo.

La Roma evita il derby negli ottavi e pesca l’Athletic Bilbao, con andata in casa all’Olimpico e ritorno nella Cattedrale del San Mames. Andando avanti ci sarebbero eventualmente una tra Fenerbahce e Glasgow Rangers.

Tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale:

Roma-Athletic Bilbao

Bodo Glimt-Olympiakos

Fenerbahce-Rangers

Ajax-Eintracht

FCSB-Lione

Tottenham-AZ Alkmaar

Real Sociedad-Manchester United

Lazio-Viktoria Plzen