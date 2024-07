Contrattacco bianconero e addio Roma: plusvalenza choc

Giungono sviluppi in merito ad uno dei nomi più chiacchierati all’interno del Centro sportivo Fulvio Bernardini

Dopo un preoccupante periodo di stasi, il calciomercato dell’AS Roma sembrerebbe essere realmente ripartito. Se l’approdo nella città eterna di Enzo Le Fée, a pochi giorni dall’apertura della sessione estiva del mercato, aveva donato generose dosi di speranza alla tifoseria giallorossa, il successivo periodo di assordante silenzio aveva immediatamente riportato i sostenitori capitolini a sguazzare nel tipico scetticismo romano, alimentato da quella che appariva come la disattesa promessa di una tanto decantata rivoluzione.

Recentemente è tuttavia rinato un flebile sentimento di speranza nei cuori giallorossi, rinvigoriti dalla conferma dell’affare Dahl – promettente esterno dalla spiccate qualità tecniche – e soprattutto dalle insistenti voci che avvicinano Matias Soulé al Centro sportivo Fulvio Bernardini. Tuttavia, per proseguire il mercato e risentire il meno possibile dell’esoso affare Soulé, Ghisolfi si troverà costretto a compiere nuove cessioni, con l’obiettivo di incrementare il potere d’acquisto dei giallorossi.

La Premier League torna su Bove: nuovo sondaggio del Fullham

La parabola di Edoardo Bove all’interno delle fila giallorosse è stata tutt’altro che lineare, ma una cosa è certa: si tratta di un calciatore dalle doti innegabili, capace di abbinare una preziosa consistenza in fase di copertura ad un apprezzabile confidenza con il pallone tra i piedi. Quantità e qualità convivono in un calciatore in grado di attirare le attenzioni dell’estero, dove il suo nome è comparso in diversi taccuini di club europei.

Nel corso dello svolgimento di Manà Manà Sport è emersa nuovamente l’indiscrezione che vedeva il Fullham sulle tracce del talentoso centrocampista classe 2002 – da noi riportata svariati mesi fa -, il quale sembrerebbe destinato a rimanere a Roma, a meno di offerte impossibili da rifiutare. L’esplosione avvenuta sotto la gestione di José Mourinho ha permesso alla Roma di fissare la propria valutazione intorno ai 20 milioni di euro.