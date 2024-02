Le panchine con la Roma non offuscano Bove: doppietta inglese | ASRL

Edoardo Bove stenta a ritagliarsi un posto da protagonista nella nuova Roma targata De Rossi, ma il mercato non si è scordato di lui

E sono tre. Complice la squalifica nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Feyenoord, per la terza volta consecutiva il nome di Edoardo Bove non è stato incluso nell’undici titolare di Roma-Torino. Anche se quella della settimana scorsa contro il Frosinone aveva fatto ancor più rumore, visto che il 52 giallorosso era l’unico centrocampista sicuro di non giocare contro gli olandesi, l’esclusione iniziale contro i granata conferma uno status da titolare ridimensionato rispetto all’era José Mourinho.

Dall’arrivo di Daniele De Rossi, il 21enne romano ha collezionato 331 minuti complessivi in 5 presenze, ma non vi è nessun dubbio sulle qualità tecnico-tattiche e umane del ragazzo. La Roma lo ha blindato lo scorso dicembre fino al 30 giugno del 2028 e ha intenzione di puntare forte su di lui per il futuro. Anche il giocatore ha intenzione di legare la propria carriera ai colori giallorossi, nonostante gli inevitabili sondaggi di altre squadre.

Calciomercato Roma, due inglesi su Bove

Dinamico e tecnico al punto giusto, il profilo di Bove si sposerebbe appieno con un campionato come la Premier League. Non a caso, secondo quanto appreso da Asromalive.it, proprio nel campionato inglese militano due delle squadre che stanno monitorando i progressi del ragazzo. Stiamo parlando di Aston Villa e Fulham. La prossima estate, le due dirigenze rischiano di dover far fronte alla possibile partenza di Douglas Luiz e di João Palhinha.

Nella lista dei potenziali sostituti figura anche il nome di Bove. Nessuna offerta o contatto concreto al momento, ma solo l’intenzione di continuare a monitorare questo profilo in vista di un potenziale interessamento estivo. Ad oggi, una cessione del giocatore non viene contemplata, nonostante la necessità di fare plusvalenze importanti entro il 30 giugno. La risolutezza giallorossa reggerà anche di fronte a mega offerte quasi irrinunciabili? È ancora presto per dare una risposta definitiva.